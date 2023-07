Lo sceneggiato televisivo turco Terra Amara prosegue su Canale 5 con le storie dei protagonisti di Cukurova e presto al centro delle scene ci saranno Fikret e Fekeli.

Il nipote di Ali Rahmet sarà agguerrito contro gli Yaman e i suoi piani non piaceranno affatto allo zio che non esiterà a cacciarlo dal ranch. L'uomo deciderà di andare via da Cukurova, ma non lo farà da solo: con sé, in Germania, porterà Mujgan di cui è innamorato e il piccolo Kerem Ali.

Fekeli avrà il cuore spezzato quando scoprirà che la sua ex nuora è andata via, portando con sé anche il bambino.

Anticipazioni Terra amara: Fikret sarà agguerrito contro Demir e Fekeli non lo appoggerà

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto emergerà il carattere duro di Fikret. L'uomo sarà deciso a vendicarsi di Demir, il suo fratellastro, e lo farà in diversi modi. L'ultimo, in ordine di tempo, sarà prendere la mano a Zuleyha, pronto ad essere fotografato per far infuriare Yaman, ma Fekeli lo fermerà.

Ali Rahmet sarà stufo dei continui attacchi di suo nipote a Demir e con lui avrà un aspro litigio. Fekeli dirà davanti a tutti gli operai di non avere lo stesso sangue di Fikret e gli chiederà di lasciare Cukurova. Ali Rahemt sarà convinto che l'unico modo per mantenere la pace è che FIkret ritorni in Germania.

Spoiler prossime puntate: Fekeli sarà furioso con suo nipote

Le prossime puntate di Terra amara vedranno i riflettori puntati su Fikret che dopo aver litigato con Fekeli andrà via da Cukurova.

L'uomo, tuttavia, non sarà solo perché al suo fianco avrà Mujgan. La dottoressa, innamorata di Fikret, non lo lascerà solo e sarà pronta a mettersi contro Fekeli per lui.

Mujgan non dirà nulla ad Ali Rahmet della sua prossima partenza e dopo essere passata a prendere Kerem Ali sarà pronta a lasciare Cukurova. Per la dottoressa sarà molto difficile ingannare Fekeli, ma alla fine deciderà di seguire Fikret, sperando nel perdono di Ali Rahmet.

Mujgan lascerà una lettera a Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Mujgan e Fikret saranno felici insieme e lasceranno Cukurova.

La dottoressa saluterà Fekeli con una lettera in cui si scuserà per il suo comportamento e spiegherà che non poteva fare altro. "Mi spezza il cuore andarmene senza la tua benedizione", scriverà, continuando a chiamarlo padre.

Quando Fekeli tornerà a casa e troverà la lettera, sarà distrutto dal pensiero di non rivedere il piccolo Kerem Ali. "Ecco un altro tradimento e un altro dolore", dirà Ali Rahmet a Lutfiye, "Non ce la faccio più. Per Fekeli, Ali Rahmet è sempre stato l'unica ancora di salvezza per andare avanti, soprattutto dopo la morte di Hunkar e per l'uomo sarà molto difficile continuare a vivere senza il bambino.