Chi ci sarà e chi uscirà di scena dal cast de Il Paradiso delle Signore 8? L'appuntamento con la soap opera riprenderà regolarmente a settembre e, le prime anticipazioni su quello che succederà, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Tra coloro che torneranno in scena spicca il nome di Vittorio Conti mentre, tra le uscite che non passeranno inosservate, vi sono quelle di Gemma e Veronica.

Chi esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8: Gemma e Veronica fuori

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che non è prevista la presenza di Gemma e Veronica.

Mamma e figlia non sono presenti nel cast delle nuove puntate della soap opera e questo vuol dire che gli spettatori assisteranno alla loro uscita di scena.

Dopo la notizia della gravidanza e la ritrovata felicità al fianco di Marco, la giovane venere lascerà Milano e con lei andrà via anche mamma Veronica.

Stesso discorso per Marco: il giornalista, nipote della contessa, non è presente nel cast di protagonisti dell'ottava stagione, motivo per il quale i fan dovranno abituarsi alla sua uscita di scena (per ora definitiva) dal cast della soap opera pomeridiana trasmessa su Rai 1.

Vittorio al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Per quanto riguarda, invece, i volti che torneranno in questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore prevista da settembre in poi su Rai 1, spicca il nome di Vittorio Conti.

Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni sarà pronto a tornare in scena per mettersi in gioco e fronteggiare l'arrivo della nuova Galleria Moda Milano, che potrebbe creare non pochi problemi al grande magazzino milanese.

Il negozio di Tancredi e Umberto, infatti, potrebbe sottrarre un bel po' di clientela al grande magazzino di Vittorio e, a quel punto, creare dei problemi anche per quanto riguarda l'assunzione delle veneri.

Il ritorno di Stefania nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Tra i ritorni di spicco di questa nuova stagione della soap opera, invece, spicca quello della giovane Stefania Colombo.

Dopo la sua uscita di scena nel corso della passata stagione, per intraprendere un nuovo percorso di vita con Marco in America, Stefania rimetterà piede a Milano e lo farà per partecipare alle "nozze bis" dei suoi genitori.

Ezio e Gloria, infatti, dopo il ritorno di fiamma che li vedrà protagonisti a inizio stagione, decideranno di rinnovare la loro promessa d'amore e organizzeranno un matrimonio in città, in presenza di tutte le persone care, compresa la loro amata Stefania.

Un ritorno molto apprezzato dai fan social della soap, i quali adesso sperano di poterla vederla in azione per tutta la durata di questa nuova stagione.