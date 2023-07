Dopo gli appelli di Antonella Fiordelisi, i fan della coppia nata al Grande Fratello Vip sono rimasti spiazzati dalle ultime dichiarazioni di Edoardo Donnamaria: a distanza di un mese dalla rottura, i "Donnalisi" continuano a punzecchiarsi a distanza e stavolta è toccato al romano. In un'intervista che ha rilasciato a Soundblog, Donnamaria ha attaccato l'ex fidanzata dicendo che spesso avrebbe strumentalizzato le sue parole pur di passare per la vittima della situazione.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Mentre Antonella si ritrova a cena nello stesso locale di Oriana e Daniele e riallaccia un rapporto con entrambi dopo il Grande Fratello Vip, Edoardo pensa ancora alla loro storia e ne parla nelle interviste che sta rilasciando in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo.

Quando gli è stato chiesto di commentare la rottura con Fiordelisi a distanza di un mese da quando è avvenuta, il ragazzo ha fatto sapere: "Io preferirei non parlarne perché qualsiasi cosa abbia detto finora è stata strumentalizzata dai giornali e da lei".

"Non dico niente altrimenti poi lei fa un post su Instagram scrivendo che sono cattivo perché ne parlo mentre lei sta soffrendo", ha aggiunto Donnamaria nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 21 luglio.

Le stoccate alla protagonista del Grande Fratello Vip

"Per Antonella i social sono tutto, sono la sua vita ma non la mia", ha precisato Edoardo nell'intervista che ha rilasciato per promuovere l'inedito intitolato "Piccolo sole".

Anche se vorrebbe evitare l'argomento che tanto sta a cuore ai fan "Donnalisi", il concorrente del GF Vip 7 è sempre al centro dell'attenzione mediatica sia per quello che dichiara che per come replica l'ormai ex fidanzata.

Nonostante la storia sia finita in malo modo, oggi Donnamaria ne parla con il sorriso sulle labbra e conservando solo i ricordi più belli, quelli che l'hanno ispirato per scrivere la nuova canzone ma anche le altre che ancora non sono state pubblicate.

"Lei e il nostro rapporto mi hanno ispirato tanto", ha spiegato il ragazzo che dopo l'esperienza tra le mura di Cinecittà sogna di fare carriera nel mondo della musica.

Il silenzio dell'influencer del Grande Fratello Vip

Quando gli è stato chiesto come mai ultimamente si è esposto tanto pur non amando i social e raccontare le sue faccende private, Edoardo ha dichiarato: "Ho dovuto giustificare la valanga di informazioni sbagliate e le domande dei fan disperati".

Anche se Antonella lo accusa di non aver creduto abbastanza nel loro amore, Donnamaria si dice tranquillo e soprattutto convinto di essersi sempre comportato bene con l'ex fidanzata, portandole rispetto fino all'ultimo giorno che hanno trascorso insieme.

In queste ore, però, Fiordelisi ha messo in dubbio questa versione rispondendo così ad una persona che su Instagram la esortava a fare il primo passo per la pace: "Io ho fatto di tutto per questo ragazzo. Ho proposto una vacanza e la cosa non è piaciuta. Cosa devo fare ancora?".

Il concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato al commento della ex mettendo "mi piace" al tweet di una fan che recita: "Lui le avrà detto che andare in vacanza non è la soluzione ai loro problemi, e lei avrà dedotto che non la ama più".