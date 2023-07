Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi vedono il personaggio di Fikret sempre più centrale. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo essersi presentato come un Fekeli, ben presto attraverso una serie di flashback verrà a galla che è il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman. L'intenzione del giovane sarà quella di vendicarsi del fratellastro Demir per tutte le umiliazioni subite, ma l'interesse crescente per Mujgan potrebbe distrarlo dai suoi piani. Per tale ragione Fikret sembrerà intenzionato ad allontanarsi dalla dottoressa, anche per non farla soffrire dopo l'esperienza disastrosa del suo matrimonio.

Mujgan e Fikret sempre più vicini

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Fikret e il suo interesse per Mujgan. Seguendo la trama della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta, da subito il nipote di Fekeli proverà attrazione per Mujgan, ma essendo ancora sposata con Yilmaz, deciderà di tenere a bada il suo interesse. Le cose cambieranno dopo la morte del marito: a quel punto la donna non avrà alcun legame sentimentale e per questo Fikret si lascerà andare baciandola. Il bacio verrà ricambiato da Mujgan, che così dimostrerà di avere un interesse.

Fikret, però, avrà un altro scopo da perseguire: quello di mettere in atto un piano per vendicarsi del fratellastro Demir per tutto il male subito a causa di Adnan Yaman, il badre biologico che non si è voluto occupare di lui.

Per portare a termine i suoi loschi piani, Fikret si servirà dell'aiuto di Umit, la quale giungerà in città con lo scopo di conquistare Yaman, ma ufficialmente occuperà in ospedale il ruolo di direttrice che Mujgan pensava le spettasse di diritto.

La decisione di Fikret

La situazione si farà sempre più complicata, soprattutto quando Fekeli vedrà Fikret e Mujgan scambiarsi un bacio.

L'uomo si recherà sulla tomba di Yilmaz per cercare conforto e capire come comportarsi. A questo punto Ali Rahmet affronterà il nipote per dare il suo consenso alla relazione con Mujgan, a patto che non la faccia più soffrire.

Fikret, confrontandosi con il cugino Bahtiyar giunto in suo soccorso, deciderà di allontanare Mujgan per potersi dedicare ai suoi piani di vendetta.

I due sembreranno prendere strade differenti, almeno fino a quando una nuova triste disavventura non li porterà ad avvicinarsi di nuovo. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.