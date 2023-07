Nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8 Ludovica non ci sarà, visto che il nome di Giulia Arena non compare nel cast ufficiale. Sui social è stato pubblicato il post con la presentazione delle nuove trame ed è scoppiato il caos. A far infuriare i fan, l'assenza di Brancia e non solo. Non appare infatti nemmeno il nome di Antonella Attili, l'amatissima Agnese Amato: che fine faranno nella soap opera e come giustificheranno la loro assenza gli autori?

Il Paradiso delle signore 8, Ludovica non ci sarà più

Che fine farà Ludovica nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore?

L'assenza di Brancia stona parecchio, anche perché i telespettatori speravano che scoprisse l'inganno di Ferdinando. Nelle ultime puntate, infatti, Marcello e Ludovica si erano riavvicinati molto, tanto che Barbieri, prima di partire per la Svizzera per ritrovare Adelaide, aveva lasciato una lettera per lei. Peccato che finì proprio nelle mani di Torrebruna. Preoccupato, Ferdinando la stracciò e propose un matrimonio lampo a Ludovica, così da tenerla lontana per sempre dal suo ex fidanzato.

I fan della soap speravano che, nei nuovi episodi, Ludovica scoprisse l'inganno e capisse che l'uomo che ha sempre amato è Marcello. Così non sarà, visto che nella stagione 8, in onda a settembre, Brancia non ci sarà.

Matrimonio triste e uomo che non ama: la triste fine di Ludovica

Sui social, sono arrivati tantissimi commenti dopo la pubblicazione da parte della Rai del cast della nuova stagione Il Paradiso delle Signore e relativo cast. Due nomi assenti sono saltati subito all'occhio: quello di Giulia Arena, volto di Ludovica, e quello di Antonella Attili, la dolcissima signora Amato.

Una fan scrive: ''Il personaggio di Ludovica meritava molto di più. Ha avuto un matrimonio triste con uomo che non ama''. Un'altra follower spera invece in un colpo di scena: ''Sono certa che rivedremo Ludovica a metà stagione''. Giulia Arena, sempre molto attenta ai suoi follower, ha risposto con un cuoricino a tutti coloro che hanno espresso delusione per la decisione degli autori di non inserirla nel cast.

Anche Antonella Attili non ci sarà. Ci si chiede che fine farà Agnese nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore. Anche per questa decisione, i telespettatori non hanno nascosto il loro disappunto: ''Meno male che Pietro (Pietro Genuardi ndr) c'è, altrimenti non guardavo più la soap''.

Insomma, cresce il malcontento sui social dopo la pubblicazione del cast della soap opera, che riserverà però tantissime sorprese e colpi di scena, a partire dal segreto di Adelaide che verrà svelato e farà riavvicinare la contessa a Umberto.