Giulia Arena, alias Ludovica de Il Paradiso delle signore, condivide una polemica sulla seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

In queste settimane sono in corso le riprese della nuova stagione che sarà in onda dal prossimo settembre, come sempre dalle 16:00 alle 17:00 circa.

Le sorprese non mancheranno e, tra coloro che ancora non sono rientrati sul set per le riprese dei nuovi episodi, spicca proprio la giovane attrice che veste i panni di Ludovica.

Chi c'è nel cast de Il Paradiso delle signore 8: dall'11 settembre i nuovi episodi

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 sono attualmente in fase di ripresa e saranno trasmesse dall'11 settembre in poi sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Tra coloro che sono rientrati sul set spiccano i nomi di Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, considerati ormai le colonne portanti della soap.

Ancora assente, invece, Giulia Arena che nella soap veste i panni dell'affascinante Ludovica Brancia.

L'attrice di Ludovica assente sul set de Il Paradiso delle signore 8

Dopo il matrimonio con Ferdinando Torrebruna, visto nelle puntate finali della scorsa stagione, i fan speravano di ritrovarla a settembre con la speranza di poter assistere ad un ritorno di fiamma con Marcello Barbieri, nel frattempo protagonista di una storia d'amore con la contessa Adelaide.

Alla fine, però, non sarà così: tra Marcello e Ludovica non ci sarà nessun riavvicinamento nel corso della prima parte della nuova stagione della soap.

Giulia Arena non è rientrata sul set e, in queste ore, ha condiviso sui social un messaggio critico di un fan, che non ha risparmiato una stoccata agli sceneggiatori della fortunata soap opera di Rai 1.

'Finale senza senso, non sarebbe giusto', l'attrice di Ludovica condivide una polemica sul Paradiso delle signore

"Cara Giulia, io spero in un tuo ritorno e soprattutto che vengano a galla le bugie", esordisce il fan della soap nel messaggio rivolto all'ex Miss Italia.

"Anche perché non sarebbe giusto, un finale così senza senso per il tuo personaggio Ludovica", scrive ancora questo utente nel suo post condiviso dall'attrice di Ludovica sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Anche se non è la prima volta che succede, non c'è da meravigliarsi", chiosa ancora il fan de Il Paradiso delle signore senza risparmiare una stoccata al vetriolo nei confronti degli sceneggiatori.

Insomma, sembrerebbe proprio che Giulia Arena non abbia gradito le nuove trame messe a punto per questa ottava stagione della soap, dove non dovrebbe esserci spazio per le vicende della sua Ludovica Brancia, amatissima dal pubblico social.