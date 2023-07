La Promessa continuerà a servire nuovi colpi di scena nelle prime due puntate della settimana, in onda il 17 e 18 luglio .

Le anticipazioni tv raccontano di come il maggiordomo, a un passo dal mettere Mauro e Leonor in una scomoda posizione con Don Alonso, alla fine opterà per un'altra soluzione. Una soluzione che, a quanto pare, rischierà di minare la relazione fra i due innamorati.

Donna Cruz apprenderà che suo padre abbia accettato di fare da garante per un prestito dalla banca richiesto dal marito, ma non la prenderà per niente bene. Sarà così che la marchesa avrà uno scontro col barone e non ne uscirà niente di buono per lei.

Frattanto Jana lavorerà accanto a Curro, su ordine di donna Cruz, per ritrovare un libro scomparso. In tale circostanza la domestica sarà messa al corrente del passato di Curro.

Anticipazioni de La Promessa, puntata del 17 luglio

Mauro e Leonor metteranno in campo la possibilità di lasciare la tenuta insieme per potersi sposare, senza lasciarsi frenare dalla famiglia di lei e dalle regole imposte dalla società.

Lope, che ha compreso di voler diventare un cuoco, lascerà il suo lavoro a La Promessa. Quando il ragazzo saluterà Simona, le raccomanderà un suo amico di nome Salvador per rimpiazzarlo. Romulo acconsentirà alla sua assunzione? Frattanto il maggiordomo ascolterà i tormenti di Don Alonso, sia in merito alla crisi finanziaria che si è abbattuta sulla loro tenuta sia delle sue intenzioni di chiedere un prestito sfruttando il barone come garante.

Romulo boccia l'idea di Simona

Donna Cruz sfrutterà le sue abilità manipolatorie e spingerà Curro a cercare un libro importante di famiglia, misteriosamente scomparso. Si tratta della prima edizione del Don Chisciotte. Al contempo, la marchesa darà ordine a Jana di unirsi al giovane nella ricerca. Ma per quanto i due si impegnino, del libro non ve ne sarà traccia.

Frattanto Manuel e sua sorella Leonor parleranno del matrimonio con Jimena e dell'importanza del vero amore. Mauro, invece, finirà per avere una discussione con la sua ex Teresa a causa della storia d'amore con la ricca Leonor.

La servitù non vuole che Lope se ne vada, perciò Simona avrà un'idea particolare: chiedere ai padroni di farlo lavorare in cucina con lei.

Tuttavia Romulo boccerà questa trovata perché Cruz non lo permetterebbe.

La Promessa, spoiler del 18 luglio: Curro confida a Jana del suo terrificante passato

All'interno della puntata di martedì 18 luglio, i marchesi avranno un duro confronto per la questione del prestito. Donna Cruz non digerirà il fatto che suo padre, il barone, abbia accettato di fare da fideiussore per ottenere un prestito bancario. Sarà così che la marchesa affronterà il genitore, ricevendo una dura minaccia: quella di essere diseredata.

Le ricerche del Don Chisciotte proseguiranno e, in tale circostanza, Curro si aprirà con Jana parlandole della sua terrificante infanzia. La madre è stata rinchiusa in un sanatorio mentre il padre era non c'era mai in casa.

Romulo pronto a separare Mauro e Leonor

Il desiderio di fuggire insieme all'amato Mauro, si farà sempre più forte in Leonor. Peccato che il domestico sembrerà aver cambiato idea quando farà di tutto per riportare la ragazza alla realtà. Romulo sarà pronto a vuotare il sacco con il marchese, circa la relazione fra Mauro e Leonor, ma poi si farà venire un'altra idea. Le anticipazioni della soap opera svelano che il maggiordomo spingerà Don Alonso a organizzare una cena con i De Belmonte, in modo da far conoscere il rampollo Juan Luis e la figlia. La cena, inoltre, sarebbe anche una ghiotta occasione per parlare di affari.

Intanto Pia e Romulo convinceranno i Lujan a prendere un aiutante nelle cucine, senza compenso, in cambio potrà apprendere da Simona. I due servi ometteranno il nome di Lope. La Promessa accoglierà Padre Camillo, giunto da Leon assetato e affamato.