Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole con le puntate in onda dal 31 luglio al 4 agosto che vedranno in primo piano Nunzio.

Il ragazzo cambierà idea su Ada, tanto che trascorrerà con lei una serata di passione, anche se continuerà a pensare a Rossella. L'infermiera sarà felice dell'avvicinamento con Cammarota, mentre Nunzio si confiderà con Samuel stando attento a non dirgli di Rossella. Quest'ultima, invece, ascolterà le confidenze di Ada e fingerà indifferenza. Presto, però, Riccardo si accorgerà dello strano atteggiamento della sua fidanzata vedendo Nunzio e Ada insieme.

Anticipazioni Un Posto al sole: Nunzio si lascerà andare con Ada

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 31 luglio al 4 agosto raccontano che ci sarà un colpo di scena che vedrà Nunzio protagonista. Lo chef del Vulcano, infatti, si lascerà coinvolgere dall'interesse di Ada per lui e trascorrerà una serata con lei. Dopo aver condiviso dei momenti di passione, Ada rivelerà a Nunzio che non si aspettava un simile epilogo e ribadirà di non essersene affatto pentita. L'infermiera proporrà al ragazzo di rivedersi, lui si mostrerà gentile nei suoi confronti ma continuerà comunque a pensare a Rossella. Una volta arrivato al lavoro, Nunzio si confiderà con Samuel, senza però parlargli della figlia di Silvia.

Piccirillo noterà lo strano umore del suo amico e penserà che Chiara sia ancora nei suoi pensieri.

Anticipazioni settimana dal 31 luglio al 4 agosto: possibile svolta nel lavoro per Riccardo

Le puntate di Un Posto al sole dal 31 luglio al 4 agosto vedranno al centro dei riflettori anche Rossella. La figlia di Silvia ascolterà le confidenze di Ada che le parlerà di Nunzio e non sarà affatto indifferente.

Rossella farà di tutto per non far trasparire le sue emozioni riuscendo a restare impassibile di fronte al racconto della serata di Ada. Nel frattempo, le cose con Riccardo non andranno affatto bene. Il medico, infatti, si troverà di fronte ad una svolta lavorativa che non sarà vista favorevolmente da Ornella. La cosa sarà motivo di ulteriori litigi tra Rossella e il suo fidanzato che, tuttavia, si impegnerà per farsi perdonare.

Rossella e Crovi andranno a cena con Ada al Vulcano

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 31 luglio al 4 agosto rivelano inoltre che Rossella si ritroverà, suo malgrado, ad accettare l'invito a cena di Ada al Caffè Vulcano. A loro, si unirà anche Riccardo, ecco che la serata sarà alquanto imbarazzante per Rossella, costretta ad assistere alla vicinanza tra Nunzio e Ada. Nonostante gli sforzi della figlia di Silvia, per Crovi sarà impossibile non notare la sua reazione vedendo Nunzio con la sua amica.