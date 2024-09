Nelle prossime puntate di Endless love, Nihan sarà un po' triste dopo aver scoperto che Asu è incinta di Kemal. Per svagarsi andrà nel suo posto del cuore, il muro dove lei e Kemal da giovani hanno scritto con la bomboletta spray i loro nomi. Lì troverà anche Kemal e i due avranno modo di parlare della gravidanza. Lui le assicurerà che non diventerà padre di alcun bambino, in quanto con Asu non c'è mai stato nulla.

Kemal capisce che il suo cuore appartiene a Nihan

A Kemal è bastato dormire una notte insieme a Nihan e Deniz per capire che è lei il suo futuro, non Asu.

Nonostante sia ufficialmente fidanzato con lei e le abbia promesso di sposarla al più presto, non riuscirà a mettere da parte il suo amore per Nihan per compiere un passo così azzardato, così andrà da Asu e gli consegnerà il suo anello di fidanzamento: tra loro non potrà esserci mai niente, perché il suo cuore appartiene a Nihan.

La ragazza andrà a sfogarsi con Emir, senza pensare che possa compiere un gesto scellerato per tenere Nihan lontana da Kemal. Emir sarà anche disposto a usare Asu, senza farsi nessun problema.

Kemal scopre che Asu aspetta un figlio da lui

Emir chiamerà un suo amico giornalista per chiedergli di pubblicare una notizia: Asu è incinta. L'articolo inizierà a fare il giro del web e arriverà anche a Leyla, che appena lo leggerà lo invierà a Kemal.

Il ragazzo rimarrà di stucco quando leggerà che Asu aspetta un figlio da lui, anche perché non hanno mai avuto rapporti intimi. Chiamerà subito la testata per capire chi abbia chiesto di pubblicare la notizia e dalla redazione gli verrà detto che è stata proprio Asu a richiederlo.

Kemal si arrabbierà molto con la ragazza, ripudiandola per sempre dalla sua vita.

Non si sarebbe mai aspettato che avrebbe potuto compiere un gesto del genere solo per stargli vicino.

Kemal spiega a Nihan che non diventerà padre

Kemal avrà bisogno di calmarsi, così andrà in un dei suoi luoghi preferiti: il muro dove lui e Nihan avevano scritto i loro nomi con una bomboletta spray. La coincidenza vorrà che Kemal trovi lì anche Nihan, anche lei in fuga dopo aver scoperto che Kemal avrà un figlio con Asu.

I due parleranno della vendetta che Nihan vuole compiere ai danni di Emir e la ragazza gli dirà che non lo sta facendo solo per lei, ma anche per la sua bambina. "Molto presto anche tu capirai che cosa vuol dire fare dei sacrifici per il proprio figlio", dirà una Nihan un po' amareggiata. "Ti sei legato per il resto della tua vita alla donna che hai appena lasciato", dirà Nihan, anche se Kemal proverà a fargli capire che tra lui e Asu non è mai successo nulla.

"Tra me è Asu non è mai successo niente", dirà Kemal, ma Nihan sarà sarcastica: "Per fortuna che non è successo niente, chissà che cosa sarebbe successo se ci fosse stato qualcosa". Kemal, allora, la guarderà dritta negli occhi: "Non diventerò padre di alcun bambino, le probabilità sono pari a zero". Nihan, così, gli crederà, e capirà che dietro questa storia c'è l'ennesima bugia.