Sul web è spuntata una nuova indiscrezione riguardo a Luca Vetrone, uno degli ex concorrenti de L'Isola dei Famosi 2023. L'ex naufrago sarebbe stato lasciato dalla fidanzata poco tempo dopo la sua avventura in Honduras. Luca, di professione modello, sarebbe tornato single e pare che la sua ragazza si sia innamorata di una donna. Questo è il Gossip reso noto da Deianira Marzano dopo la segnalazione da parte di una sua follower.

L'influencer ha di conseguenza condiviso l'indiscrezione su Instagram, attirando l'attenzione degli utenti. C'è da dire però come durante la sua permanenza in Honduras Luca non abbia mai parlato di una relazione amorosa.

Ad oggi la sua situazione sentimentale appare poco chiara. Tuttavia, questa indiscrezione lascerebbe intendere che durante la sua esperienza all'Isola, Luca avesse il cuore impegnato.

Luca Vetrone sarebbe tornato single

L'utente che ha scritto a Deianira Marzano ha dichiarato di essere di Rimini e che spesso andrebbe a Riccione per incontrare la cugina, la quale a sua volta conosce bene un'amica, ovvero, la presunta ex fidanzata di Luca. Dopo la presentazione, questo è quanto riportato dall'utente riguardo la situazione tra Luca Vetrone e la sua fidanzata: "Praticamente mi ha detto che lei dopo essere stata con lui si è messa con una donna. Dice che lo ha lasciato per questo". L'utente ha precisato di non essere sicuro circa la veridicità di tale informazione, ma ha ritenuto giusto condividerla.

Nulla di confermato al momento

Le informazioni rese note da questa persona riguardo alla vita sentimentale di Luca Vetrone non sono avvalorate né da conferme, né da smentite al momento. Nel frattempo, Luca sembra godersi il successo ottenuto come naufrago nell'Isola dei Famosi. Nonostante sia entrato nel programma come un "Nip", ha ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico del canale televisivo.

Un concorrente molto apprezzato

Luca Vetrone ha dimostrato di essere un concorrente molto popolare durante il corso de L'Isola dei Famosi 2023. È stato in grado di raggiungere la finale grazie al supporto del pubblico ottenendo sempre numerosi voti durante le varie puntate. Questo dimostra quanto sia stato apprezzato dal pubblico televisivo.

Tuttavia, nonostante il grande seguito e il suo percorso fino alla finale, Luca non è riuscito a conquistare il titolo di vincitore dell'edizione. A trionfare nel reality è stato invece Marzo Mazzoli.