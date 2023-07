Giulia De Lellis ha risposto alle critiche ricevute recentemente per le foto postate su Instagram che la ritraevano con le forze di difesa israeliane e un altro scatto con il capo dello Stato, Isaac Herzog. Giulia e il suo fidanzato Carlo Beretta sono andati in vacanza in Israele. Tramite alcune storie pubblicate sui social, Giulia ha tuttavia spiegato che il resoconto sul suo viaggio in Israle è stato dettato esclusivamente dal piacere della scoperta e "nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico". A intervenire è stata inoltre Selvaggia Lucarelli che ha bollato come "una scemenza" le critiche rivolte a De Lellis in quanto sostenitrice del governo israliano.

In un tweet ad esempio si legge "I due sono riusciti a far passare come experience un addestramento con le IDF, ma pure taggando il loro profilo come si fa coi resort e le Spa di lusso, cioè per me materiale da sceneggiatura di Black Mirror".

Giulia De Lellis, le foto con l'IDF e Isaac Herzog

Molti hater hanno accusato Giulia De Lellis di fare propaganda in favore dell'esercito israeliano. Le critiche si basano sulla partecipazione di De Lellis a una giornata di addestramento con le forze di difesa israeliane, l'IDF, insieme alla famiglia del suo fidanzato Carlo, un altro scatto la ritraeva in compagnia del capo dello Stato, Isaac Herzog.

L'influencer sconvolta da tanta aggressività

Giulia De Lellis ha deciso di rispondere per chiarire la sua posizione e cercare di evitare ulteriori fraintendimenti.

Per farlo, ha scelto di condividere un messaggio sulle storie di Instagram: "Nel racconto del mio viaggio in Israele c’era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato".

Ha poi ammesso di essere sconvolta da un simile odio e aggressività da parte di chi dice di nutrire sentimenti pacifici, ma ha promesso di stare più attenta. Selvaggia Lucarelli, nonostante abbia difeso De Lellis bollando le critiche come 'una scemenza', l'ha allo stesso tempo rimproverata per aver condiviso foto ignorando il contesto geopolitico del Paese in cui si trova: a detta della blogger e giornalista, questo non può più essere un alibi.