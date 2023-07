La Promessa continuerà ad intrattenere i suoi fan anche nella settimana dal 17 al 21 luglio e, stando alle anticipazioni, se ne vedranno delle belle. Mauro e Leonor progetteranno la fuga e le nozze, ma qualcosa andrà storto. Manuel continuerà a respingere Jimena e finirà per baciare Jana, ma la domestica lo disilluderà. Sul punto di rivelare a don Alonso della relazione fra Leonor e Mauro, Romulo cambierà idea e preferirà spingere il padrone a far conoscere la figlia ad un ricco rampollo.

Intanto alla tenuta giungerà Padre Camillo che riuscirà a far breccia nel cuore di Petra.

Siccome Lope verrà assunto segretamente come aiutante cuoco, sarà proprio Padre Camillo a spingere Petra a non celare il segreto.

Anticipazioni La Promessa dal 17 al 21 luglio

L'amore terrà banco nelle prossime vicende di questa soap opera spagnola. Leonor e Mauro si ritroveranno a progettare la fuga, in modo da stare insieme indissolubilmente e sposarsi.

Lope deciderà di lasciare la tenuta e saluterà la cuoca Simona, chiedendole di raccomandare il suo amico Salvador con il Romulo, in modo che possa occupare il suo posto vacante. La servitù, però, non vorrà che Lope se ne vada, perciò Simona si farà venire in mente una buona idea: farlo lavorare al suo fianco fra i fornelli della cucina. Peccato che Romulo non approverà l'idea a causa di Donna Cruz.

Romulo consiglia di far conoscere Leonor ai de Belmonte

Durante una confidenza, il marchese informerà Romulo dei grossi guai economici in cui naviga La Promessa. Don Alonso vorrà chiedere un prestito, in modo da ripianare i debiti contratti, ma gli occorrerà il barone come garante. La moglie del marchese non prenderà positivamente la notizia che suo padre, il barone, faccia da garante e avrà un faccia a faccia col padre, il quale arriverà al punto di minacciare di non includerla nel testamento.

Con l'astuzia, Donna Cruz spingerà Curro a procurarsi la prima edizione del Don Chisciotte che sembra essere sparita misteriosamente, e allo stesso tempo chiederà a Jana di aiutare il ragazzino. Del libro, però, non se ne troveranno tracce. Nel frattempo Curro inizierà ad aprirsi con Jana, confidandole della brutta infanzia vissuta a causa dell'assenza dei suoi genitori.

Spoiler La Promessa: Lope lavorerà gratis in cucina

Manuel e Leonor si ritroveranno a parlare delle nozze combinate con Jimena, tirando in ballo il vero amore. Nel frattempo Mauro avrà un acceso dibattito con l'ex Teresa per via della sua relazione clandestina con la ricca rampolla. Sarà questa chiacchierata impetuosa a far cambiare idea a Mauro circa la fuga con Leonor. Intanto Romulo entrerà in gioco e suggerirà al suo padrone di organizzare una cena con i De Belmonte, non solo per parlare di affari ma anche per spingere la figlia a conoscere Juan Luis. Nel frattempo, con l'aiuto di Pia, Romulo riuscirà a convincere i marchesi a prendere un aiutante di cucina, però dovrà lavorare senza ricevere denaro, in cambio potrà apprendere qualcosa da Simona.

Arriva Padre Camillo nelle prossime vicende de La promessa

Durante un viaggio per Leon, Padre Camillo busserà alla porta della tenuta dei Lujan per potersi dissetare. I marchesi lo accoglieranno e gli permetteranno di riposare per la notte all'interno di una stanza destinata alla servitù. Il giorno della sua partenza desterà dispiacere in Petra, che vorrebbe che lui si soffermi ancora un po' alla tenuta. Padre Camillo, pur avendo promesso di non rivelare a nessuno della presenza di Lope in cucina, esorterà Petra a non portare avanti questa menzogna.

Il consiglio di Romulo porterà i marchesi a organizzare una cena con i duchi de los Infantes e i duchi de Belmonte, il cui rampollo sembrerà interessato a Leonor e finirà per ingelosire Mauro.

Quest'ultimo inizierà a scoraggiarsi. Nel frattempo Manuel continuerà a respingere Jimena poiché la sua testa è interamente occupata da Jana. La domestica esorterà l'erede dei Lujan a non fomentare l'illusione di una loro storia d'amore, ma lui finirà per baciarla. Proprio in quel momento romantico i due saranno interrotti da Maria.

Il primo giorno di lavoro di Salvador giungerà e il ragazzo, nonché amico di Lope, si presenterà a La Promessa, riuscendo a riscuotere una buona impressione su Romulo.

Tornando alle ricerche del libro, sarà Jana a trovarlo e Curro correrà ad avvisare la zia con la speranza di ricevere i complimenti da lei. Teresa, frattanto, si dispererà a causa dei ricordi del suo amore con Mauro. Sarà il barone la consolerà, finendo per mettere in allarme Pia.