Nuovi intrighi nelle puntate de La promessa in programma 24 e 25 luglio. Le anticipazioni rivelano che ci sarà un furioso scontro tra due signore della servitù. Si tratta di Petra e Pia. Tutto avrà inizio quando Don Camilo conforterà la governante, dimostrando di essere a conoscenza della gravidanza in corso. Ne scaturirà uno scontro acceso fra le due donne.

Intanto Jimena non getterà la spugna con Manuel, offrendosi di aiutarlo con l'aereo e facendo preoccupare Jana per la loro complicità.

Anticipazioni de La Promessa, puntata 24/7: Teresa si confida col barone

Tempo di confidenze per Teresa, la domestica dal cuore spezzato. Davanti alla gentilezza del barone, Teresa non si farà problemi ad aprirsi con l'uomo, parlandogli del suo amore non corrisposto per Mauro.

Alonso sarà estremamente grato al maggiordomo della tenuta per il consiglio datoli nelle scorse puntate, riguardante la famiglia de Belmonte e gli affari. Il marchese, inoltre, elogerà Romulo anche per la sua devozione verso La promessa.

Petra metterà Pia al corrente della situazione con Lope e cercherà di spingerla a vuotare il sacco con i padroni di casa.

Leonor chiede alla mamma di accogliere Eugenia per tenere a bada Curro

Jana, frattanto, cercherà di accorciare le distanze da Curro, soprattutto dopo le confidenze che lui le ha fatto quando stavano collaborando insieme. Peccato che il ragazzo tornerà a trattarla male. Donna Cruz ascolterà la proposta di Leonor, che vorrebbe accogliere Eugenia alla tenuta in modo da tenere sotto controllo il carattere di Curro.

Tornerà il sereno fra Maria e Jana, le quali faranno pace dopo un chiarimento.

Candela parlerà a Simona delle sue preoccupazioni sul lavoro e su Lope. Pia, invece, metterà il maggiordomo al corrente delle intenzioni di Petra, ossia rivelare ai marchesi che un uomo sta aiutando in cucina. Romulo consiglierà a Pia di parlarne con Simona, in modo da metterla in guardia dalla minaccia.

Poco dopo, Manuel rifiuterà l'invito a pranzo di Jimena in quanto occupato con l'aereo. Rimastaci male, Jimena si confiderà con donna Cruz.

La Promessa, spoiler del 25/7: Jimena aiuta Manuel con l'aereo, Petra zittita da Catalina

Nella puntata de La Promessa, in programma martedì 25 luglio su Canale 5, la soap opera si farcirà di nuovi colpi di scena. Catalina metterà a tacere Petra, invitandola a non dire niente ai marchesi sul segreto di Lope, che lavora di nascosto in cucina insieme a Simona. Mauro, invece, placherà l'animo romantico di Leonor, la quale insisterà nel fuggire insieme dalla tenuta per sposarsi. Ebbene, l'uomo le farà vedere quanto potrebbe diventare dura la loro vita se dovessero fare una cosa simile.

Jimena non si arrenderà con Manuel, anzi sarà talmente determinata da rincarare la dose. Sarà così che la duchessa si offrirà di aiutare il rampollo dei Lujan a riparare l'aeroplano. La complicità che si instaurerà fra i due promessi sposi non passerà inosservata agli occhi preoccupati di Jana.

Pia e Petra si scontrano furiosamente

Quando sua sorella Leonor si sfogherà con lui riguardo le sue sofferenze amorose, ma continuando a tacere sull'identità dell'uomo che ama, Manuel rifletterà sui propri sentimenti, dichiarandosi a Jana.

Per quanto riguarda il prete Camilo, egli verrà a sapere della gravidanza di Pia e non esiterà a consolarla. La governante capirà che è stata Petra a spifferare i suoi affari al sacerdote e si scontrerà furiosamente con lei. Frattanto, Teresa sarà sempre più presa dal barone, che continuerà a mostrare interesse nei suoi confronti.