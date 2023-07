La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Gli spoiler dello sceneggiato iberico ideato da Josep Cister Rubio, in merito alle puntate di lunedì 10 e martedì 11 luglio, evidenziano che Catalina capirà che Petra vorrebbe rivelare a tutti che c'è un uomo che lavora segretamente in cucina. Jimena, intanto, cercherà di accorciare le distanze da Manuel, nel frattempo Mauro sarà incuriosito dal profumo che indosserà Teresa. Cruz e Alonso, intanto, proveranno a persuadere Manuel a sposare Jimena, ma il marchesino dribblerà tale opera di convincimento e inviterà Jana a fare un giro assieme in aereo.

Nella tenuta, in ultimo, arriverà la sorella di Cruz, ovvero Eugenia, che sarà alle prese con dei problemi di salute.

Mauro scoprirà che Teresa ha ricevuto in dono un costoso profumo da un barone

Le trame de La Promessa, riguardo gli episodi di lunedì 10 e martedì 11 luglio, raccontano che Petra avrà in animo di svelare a tutti che c'è un uomo che lavora segretamente in cucina, ma Catalina percepirà tale desiderio della governante e cercherà in ogni modo di farle comprendere quanto possa essere dannoso mettere sul piatto tale verità.

Jimena, pur di avvicinarsi sempre più a Manuel, dirà a quest'ultimo di avere una certa dimestichezza con gli aerei, quindi supplicherà il ragazzo di farsi aiutare con la manutenzione del velivolo che sta sistemando.

Il marchesino, quindi, si troverà da un lato a sfuggire alle richieste pressanti di Jimena, ma anche di Cruz e Alonso che tenteranno invano di convincerlo a sposare la vedova di Tomas.

Mauro, invece, si accorgerà che Teresa indossa un profumo nuovo e, dopo qualche piccola indagine, capirà che tale fragranza è stata donata alla domestica da un barone.

Jana e Manuel faranno un giro in aereo assieme

Alonso e Cruz, rendendosi conto che Jimena si è invaghita di Manuel, proveranno ancora una volta a persuadere il ragazzo a chiederle la mano, così da sposarla e salvare le sorti finanziarie della famiglia e della tenuta.

Manuel, però, preferirà invitare Jana a fare assieme un giro nel velivolo, con la domestica che accetterà di buon grado.

Una volta in volo, Exposito si renderà conto che quello sarà il loro ultimo viaggio in aereo, in quanto il marchesino è destinato a sposare Jimena, così Manuel una volta scesi a terra consolerà affettuosamente Jana. Questa scena di complicità verrà vista da Jimena, con quest'ultima che capirà che Manuel prova dei sentimenti per Jana, nel frattempo Petra presenterà in via ufficiale Don Camillo alla famiglia e l'uomo verrà accolto con entusiasmo.

Alla tenuta, infine, arriverà anche Eugenia, sorella di Cruz con problemi di salute, la quale chiederà di poter soggiornare in una stanza di grande dimensioni a causa delle sue condizioni.