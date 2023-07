Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island, ha svelato i guadagni di tentatori e tentatrici, smentendo di fatto le cifre apparse in rete qualche giorno fa. I single di Temptation vengono pagati giornalmente e quindi, il compenso può variare molto, a seconda dei giorni di permanenza. La ragazza ha poi parlato di ciò che non viene mai mandato in onda su Canale 5.

A Temptation tagliate le scene dell'eliminazione di tentatori e tentatrici

Continua il successo di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda tutti i lunedì sera in prima serata su Canale 5.

Il pubblico si sta appassionando sempre più al percorso delle coppie di fidanzati, ma é anche curioso di sapere cosa avviene dietro le telecamere nel villaggio sardo. Come noto, il programma é registrato, quindi non tutto viene mandato in onda. In fase di montaggio vengono tagliate alcune parti, come quella relativa all'eliminazione di tentatori e tentatrici.

Ogni due o tre giorni i single vengono eliminati: lo svela un'ex tentatrice

I telespettatori, anche nelle passate edizioni, avevano già notato che ad un certo punto del percorso, i single erano sempre meno. In sostanza, è sembrato che ad un certo punto, qualcuno di loro uscisse improvvisamente di scena. A svelare il retroscena riguardante i compensi è stata Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island nell'edizione del 2020.

La ragazza, tramite un video su TikTok, ha spiegato che ogni due o tre giorni, i fidanzati e le fidanzate, vengono chiamati a decidere chi eliminare tra i tentatori e le tentatrici. Ovviamente, solo chi si è legato di più ai protagonisti, rimane sino alla fine del percorso.

I tentatori vengono pagati giornalmente: 'Dai 150 ai 200 euro'

Oltre a svelare questo retroscena riguardo l'eliminazione dei single, l'ex tentatrice ha parlato pure dei guadagni di tentatori e tentatrici. In questi ultimi giorni, si è tanto parlato dei cachet dei vari partecipanti a Temptation Island. Non ci sono conferme uffciali sui cachet, visto che la produzione di Maria De Filippi non ha mai fatto trapelare nulla.

L'ex tentatrice però, potrebbe essere considerata una fonte certa, visto che ha partecipato qualche anno fa al programma. Ebbene, Ilaria ha rivelato che i single vengono pagati giornalmente: "Dai 150 ai 200 euro al giorno". Queste dichiarazioni, smentiscono di fatto quanto riportato nei giorni scorsi da Dagospia che parlava di un guadagno per i tentatori e le tentatrici intorno ai 1800-2500 al mese. Tra l'altro, il sito di Roberto D'agostino, aveva spifferato anche il presunto cachet del conduttore Filippo Bisciglia che si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro.