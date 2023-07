Le anticipazioni de La promessa nella settimana 14-18 agosto 2023, rivelano che Curro si mostrerà a dir poco affranto per il grande inganno che hanno messo in atto a sua insaputa, legato alle sorti della sua amata mamma.

Leonor proverà a togliersi la vita mentre Jana cercherà di riprendersi nuovamente Manuel, prima che possa essere troppo tardi.

Leonor tenta il suicidio: anticipazioni La Promessa 14-18 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa fino al 18 agosto 2023, rivelano che Leonor si mostrerà sempre più disperata per la situazione difficile che sta vivendo con Mauro.

I due sono protagonisti di un amore a dir poco impossibile, che causerà non poche sofferenze alla donna.

E, per tale motivo, Leonor si dirà pronta a compiere un gesto estremo: la ragazza proverà a togliersi la vita e cercherà così di suicidarsi, gettandosi dal punto più alto del palazzo. Si riuscirà a evitare la strage? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Spazio anche alle vicende di Jana: la donna si renderà conto che sta rischiando seriamente di perdere Manuel, dato che le sue nozze con Jimena sono sempre più imminenti.

Jana vuole riconquistare Manuel: anticipazioni La Promessa al 18 agosto

Le anticipazioni de La Promessa fino al 18 agosto rivelano che per tale motivo Jana deciderà di mettersi all'opera per cercare di riconquistare il cuore del ragazzo e convincerlo così a non compiere questo fatidico passo con Jimena.

Nel frattempo, però, al palazzo arriveranno i Duchi degli Infantes: i genitori di Jimena saranno pronti ad assistere alla fatidica proposta di matrimonio da parte di Manuel.

Spazio anche alle vicende di Curro che, in questi nuovi episodi della soap, dovrà fare i conti con il distacco da sua mamma.

Curro ingannato e ferito: anticipazioni La Promessa 14-18 agosto

Donna Eugenia, infatti, verrà spedita in un sanatorio da sua sorella Cruz. Il motivo? La riteneva una minaccia e un pericolo all'interno del palazzo, dato che avrebbe potuto portare alla luce dei segreti inediti legati alla loro famiglia.

Per questo motivo, all'insaputa di Curro, l'ha fatta internare in un istituto: un duro colpo per il ragazzo che, quando scoprirà ciò che è successo, si renderà conto di essere stato ingannato dai suoi familiari.

Curro si mostrerà a dir poco ferito e, in questa circostanza, potrà contare sul sostegno di Jana, pronta a dargli supporto e protezione.

Padre Camilo, invece, si renderà conto che c'è qualcosa che non va in Teresa: per tale motivo proverà a indagare per cercare di scoprire cosa affligge la donna e proverà a chiedere informazioni anche a Petra.