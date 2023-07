Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto, Rossella si mostrerà turbata di fronte alla notizia che Ada e Nunzio si stanno frequentando. Renato si sentirà invece geloso di fronte al rapporto sempre più stretto tra Luca e Giulia, il tutto mentre Samuel deciderà di chiarire la situazione con Micaela.

Samuel vorrebbe dire a Speranza di averla tradita

Nella puntata di Un posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 31 luglio, Rossella farà di tutto per tenere Nunzio lontano da lei, ma presto verrà a conoscenza di una notizia che non la potrà che turbare.

Intanto Antonio vorrebbe raccontare a Viola quanto successo con Manuel.

Nell'episodio di martedì 1 agosto, Rossella apprende che Ada e Nunzio hanno deciso uscire insieme e non sarà per nulla contenta della cosa. In più la donna e Riccardo non faranno altro che scontrarsi continuamente. In tutto questo Giulia e Luca si avvicineranno sempre di più, mentre Renato si mostrerà molto intollerante e geloso di fronte al comportamento dei due. Samuel invece sarà propenso a raccontare a Speranza di averlo tradito, ma qualcuno potrebbe non essere d'accordo.

Mariella è senza parola di fronte al comportamento omofobo di Espedito

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 2 agosto, Giulia confiderà di conquistare Luca al più presto e per portare a termine questo suo proposito, si avvarrà di un'idea di Raffaele.

Intanto Rossella sarà profondamente turbata dal fatto che Nunzio ed Ada si stiano frequentando. Corvi invece cercherà di riconquistare la fidanzata. Mariella resterà inoltre senza parole di fronte al comportamento omofobo di Espedito e non potrà che essere preoccupata per Castrese e Cerruti. Per Samuel la situazione si farà complicata, a causa delle ripetute menzogne raccontate.

Nella puntata di giovedì 3 agosto, Antonio ripenserà ancora a quanto successo con Manuel. Viola invece vorrà dimenticare tutte le tensioni dell'ultimo periodo con Eugenio. Nel frattempo, Eduardo spererà di potere cambiare vita, mentre Damiano ricorderà i buoni rapporti che in passato aveva con il boss. In tutto questo Luca rasserenerà Giulia.

Samuel invece sarà certo di chiarire la sua situazione con Micaela.

Marina vuole scoprire la verità su Tommaso prima del suo battesimo

In base agli spoiler di venerdì 4 agosto, Eugenio e Viola discuteranno con Antonio per comprendere cosa sia successo con Manuel. Intanto aumenterà l'attaccamento di Ferri verso Tommaso.

Marina non resterà inerme, ma vorrà apprendere la verità sul bambino prima del suo battesimo. Infine Rossella si ripromette di vedere Nunzio sempre di meno, nonostante tutto si recherà comunque a casa sua.