La storia d'amore tra Mauro e Leonor in La Promessa, rischia di chiudersi in modo tragico. Secondo le anticipazioni, Leonor, disperata per essere piantata in asso da Mauro, tenterà il suicidio. Fortunatamente, il cugino Curro arriverà giusto in tempo per impedirle di gettarsi nel vuoto.

Mauro lascia Leonor, lei disperata cade in depressione: spoiler Terra amara

La Promessa è la nuova soap Tv di Canale 5, ambientata nella Spagna di inizio '900. A catturare l'interesse dei telespettatori, non solo è l'amore tra Jana e Manuel ma anche la storia tra la marchesina Leonor e il domestico [VIDEO]Mauro [VIDEO]. Un amore impossibile per l'epoca, a causa delle differenze sociali.

Ebbene, nonostante i due provino sentimenti molto forti uno per l'altra, la loro storia sarà destinata a terminare. Sarà Mauro a porre fine alla relazione, lasciando nella più cupa disperazione la giovane Leonor. Il domestico inoltre, penserà di poter riallacciare i rapporti con Teresa, la sua ex fidanzata.

Leonor tenta il suicidio nelle prossime puntate de La Promessa

Sta di fatto che, nelle prossime puntate de La Promessa, per Leonor comincerà un periodo davvero difficile. La giovane marchesina non si rassegnerà all'idea di aver perso Mauro e tenterà di riconquistarlo. Il domestico di contro, non ne vorrà sapere, nonostante sia innamorato di lei e si farà vedere sempre più vicino a Teresa. Lo farà proprio per di mostrare a Leonor che la loro storia é finita.

La marchesina non si darà pace e cadrà in depressione. Uno stato che la porterà a rinchiudersi in camera per giorni interi, rifiutando anche il cibo. Tutti in famiglia saranno preoccupati per lei, anche lo stesso Mauro, il quale però, non tornerà sui suoi passi. Ad un certo punto, Leonor tenterà addirittura il suicidio.

Anticipazioni La Promessa: Curro salva in extremis Leonor

Le anticipazioni de La Promessa, rivelano che Leonor, riuscirà a raggiungere il tetto della Tenuta, con l'idea di buttarsi di sotto. Fortunatamente, Curro si accorgerà delle intenzioni della cugina e riuscirà per un pelo ad evitare che Leonor si getti nel vuoto. Questo tentato suicidio, metterà in allarme l'intera famiglia De Lujgan, che si renderà conto che Leonor non potrà mai essere lasciata da sola da qui in avanti.

Per cercare di dare una mano alla giovane marchesina, ben presto arriverà a La Promessa un nuovo personaggio. Si tratta di Teresa, cugina di Leonor. Una persona destinata a sconvolgere le trame della soap Tv spagnola. Per altri dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti de La Promessa. A tal proposito, si ricorda che la serie va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:45.