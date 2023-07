Le prossime puntate della soap tv La Promessa riserveranno nuovi colpi di scena. Manuel e Jimena alla fine si sposeranno [VIDEO], nonostante Jana tenti di impedire le nozze. Tutto accadrà dopo che il marchesino perderà la memoria a seguito di un incidente aereo. L'uomo non ricorderà gli ultimi anni della sua vita, neppure i momenti d'amore passati con Jana. Di questo ne approfitterà Jimena, la quale riuscirà a farsi sposare dall'erede dei De Lujan .

La Promessa, spoiler: Manuel perde la memoria e dimentica l'amore per Jana

La Promessa, la nuova Serie TV spagnola in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, sta conquistando il pubblico italiano.

La serie, ambientata nella Spagna di inizio '900, narra le vicende di Jana e della nobile famiglia dei De Lujan. Tra l'erede della casata e la domestica sarà amore a prima vista. Un amore impossibile il loro, vista la differenza sociale e che subirà un ulteriore colpo nelle prossime puntate de La Promessa. Il destino giocherà contro Manuel e Jana, visto che il marchesino, rimarrà vittima di un incidente aereo, in seguito al quale perderà la memoria degli ultimi anni della sua vita. Non ricorderà pertanto, il suo legame con Jana e di questo ne approfitterà Jimena. La donna infatti, gli farà credere che prima dell'incidente erano fidanzati e innamoratissimi. Peccato che non sia la verità, visto che il cuore di Manuel batteva per la domestica Jana.

Jana cerca di impedire le nozze tra Manuel e Jimena, ma non ci riesce

Manuel quindi, credendo alle parole di Jimena, deciderà che sia arrivato il momento di celebrare le nozze con la ricca ereditiera. Anche perché il matrimonio andrebbe a risollevare le finanze della famiglia De Luján. Ovviamente, questa decisone getterà nella disperazione più cupa Jana.

La domestica cercherà in ogni modo di bloccare le nozze, cercando un modo per far sì che Manuel si innamori ancora una volta di lei. Manuel però, sarà deciso a mantenere la parola data e a rendere felici i suoi genitori. Arriverà dunque il giorno delle nozze. Jana, nel momento in cui il prete chiederà se qualcuno è contrario a quell'unione, si alzerà in piedi.

Alla fine però, le mancherà il coraggio per andare fino in fondo e non dirà nulla. Manuel e Jimena quindi, diventeranno marito e moglie

La Promessa: Manuel e Jimena in crisi, lui comincia a ricordarsi di Jana

Con il passare delle puntate, in La Promessa Manuel si renderà conto di non provare nulla per la moglie Jimena. Piano piano cominceranno a riaffiorare i ricordi del passato. Ricordi in cui sarà presente la domestica Jana. Il marchesino comincerà a ricordare alcuni dei momenti passati con la domestica e capirà che per lei provava qualcosa di speciale. Il suo matrimonio con Jimena andrà sempre più in crisi e Manuel penserà bene di rimettere ordine nella sua vita, accettando una proposta di lavoro che lo porterà per un po' di tempo lontano dalla tenuta.