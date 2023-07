I nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2023 non prevedono lo sbarco di Uomini e donne nella fascia del prime time di Canale 5.

L'appuntamento con il fortunato talk show dei sentimenti, per il momento, è previsto solo nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset.

Brutte notizie anche per i fan di Barbara D'Urso: la conduttrice risulta fuori da Pomeriggio 5, il talk show che ha condotto per quindici anni con successo in daytime.

Uomini e donne non sbarca in prime time nei nuovi palinsesti Mediaset

Nel dettaglio, i nuovi palinsesti Mediaset del 2023, non prevedono lo sbarco in prime time di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti che in questi anni ha sempre ottenuto ottimi ascolti in daytime.

Uomini e donne proseguirà la sua regolare messa in onda solo nella fascia del pomeriggio, come sempre dalle 14:45 alle 16 circa, con i nuovi attesissimi appuntamenti della stagione.

La trasmissione non sbarcherà in prime time ma nella prossima stagione televisiva Mediaset è prevista la messa in onda di un nuovo programma incentrato sempre sui sentimenti.

Temptation Island conquista il prime time invernale nei nuovi palinsesti Mediaset

Trattasi di Temptation Island che, dopo il grande successo di ascolti della stagione estiva, è stato promosso da Mediaset anche nella stagione invernale.

Tra gennaio e marzo andrà in onda una nuova edizione che, quasi sicuramente, sarà ambientata in montagna e vedrà nuove coppie mettersi alla prova con la sfida delle tentazioni.

Tra i reality show, inoltre, è confermata la messa in onda del Grande Fratello: la nuova edizione debutterà lunedì 11 settembre su Canale 5 e, anche quest'anno, è previsto il consueto raddoppio settimanale in prime time.

Capitolo Barbara d'Urso: la conduttrice non sarà più al timone di Pomeriggio 5, il fortunato talk show feriale di Canale 5, che ha presentato con buon successo per quindici anni.

Barbara d'Urso resta fuori dai nuovi palinsesti Mediaset 2023

Da settembre 2023, infatti, il timone del programma passerà nelle mani di Myrta Merlino, new entry nel parterre di conduttori e giornalisti della rete ammiraglia Mediaset.

L'uscita di scena di Barbara d'Urso, però, non è passata inosservata: la conduttrice non sarà presente in daytime e non avrà nuovi programmi neppure la fascia serale di Canale 5.

Il suo contratto è in scadenza a dicembre ma, per il momento, non sono previsti ulteriori impegni televisivi sulle reti Mediaset.

In una recente intervista, però, la conduttrice ha ammesso di essere "corteggiatissima" da vari broadcaster, motivo per il quale potrebbe tornare presto sul piccolo schermo. E, a questo punto, i fan sperano di ritrovarla sul palco del Festival di Sanremo 2024, in programma a febbraio su Rai 1.