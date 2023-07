Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Jana arriverà il momento di fare una amara scoperta sul conto del suo amato Manuel.

Sì, perché la domestica del palazzo scoprirà che l'uomo aspetta un bebè da Jimena, la donna che ha scelto di sposare pur consapevole del fatto di non provare un reale sentimento nei suoi confronti.

Manuel e Jimena in crisi: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel e Jimena diventeranno marito e moglie a tutti gli effetti ma, subito dopo il fatidico sì finale, le cose tra i due non andranno nel migliore dei modi.

E, la situazione peggiorerà ulteriormente col passare del tempo, quando Manuel inizierà a prendere le distanze da sua moglie e si renderà conto di non poter portare avanti una vita che non è la sua.

A quel punto, quindi, l'uomo inizierà a prendere dei contatti in segreto con un suo amico che si trova in Italia, il quale deciderà di coinvolgerlo in un nuovo progetto legato alla costruzione di aerei.

Manuel, affascinato dall'iniziativa e soprattutto dal fatto di poter iniziare una nuova vita lontano da Jimena, prenderà in considerazione tale ipotesi.

Manuel pronto a voltare pagina: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, a quel punto, l'uomo porterà avanti un carteggio segreto col suo amico, confermandogli di essere pronto a trasferirsi a Milano per far parte di questo progetto.

Una di queste lettere finirà nelle mani di Jimena: la donna, solo in quel momento, si renderà conto del pericolo che sta correndo e del fatto che rischia di perdere per sempre suo marito.

E, a quel punto, tirerà fuori tutta la sua spietatezza e la sua innata crudeltà, mettendo a punto l'ennesimo piano diabolico.

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Jimena spiazzerà suo marito con un annuncio inatteso.

Jana scopre che Jimena è incinta: anticipazioni La Promessa

La donna confesserà di aver fatto una visita medica, in seguito alla quale ha scoperto di essere incinta (eppure, il referto medico, non verrà mai mostrato al diretto interessato). Una rivelazione spiazzante per Manuel che, a quel punto, vedrà crollarsi il mondo addosso e non saprà come gestire la situazione.

L'uomo, per, dopo lo choc iniziale deciderà di non scappare via dalle sue responsabilità bensì di affrontare la situazione e restare al fianco di Jimena.

Un duro colpo anche Jana: nel momento in cui la domestica scoprirà la notizia della gravidanza della sua rivale resterà a dir poco scioccata.

La domestica vivrà questa notizia come un tradimento da parte di Manuel e, come se non bastasse, le verrà chiesto di prendersi cura della donna durante il periodo della gravidanza.