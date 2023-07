Non c'è più solo la vicenda di Lara e Tommy a catturare l'attenzione degli spettatori di Un posto al sole. Nelle puntate attualmente in onda gli sceneggiatori hanno indugiato molto su una scena in particolare. Sono diversi episodi che viene sottolineato, dalle inquadrature, il fatto che Manuel abbia sottratto una pistola dal borsone dello zio.

La sequenza, che vede il bambino stringere l'arma tra le mani, è stata utilizzata più di una volta come colpo di scena finale, il che lascia pensare che questa vicenda avrà conseguenze importanti sulla trama.

Ma cosa potrebbe mai accadere? Il piccolo potrebbe davvero sparare a sé stesso o ad Antonio? A seguire verrà analizzata questa vicenda in virtù delle prossime anticipazioni.

Manuel gioca con la pistola di suo zio

Manuel (Manuel D'Angelo) ha sottratto una pistola dalla borsa di suo zio Eduardo (Fiorenzo Madonna) e l'ha nascosta sotto al suo letto. Tale scena è stata riproposta più volte e nessuno degli adulti immagina neanche lontanamente il pericolo che sta rischiando il piccolo.

La speranza che Clara (Imma Pirone), Damiano (Luigi Miele) o Rosa (Daniela Ioia) scoprano cosa ha preso il bambino si va sempre più affievolendo e, a questo punto, pare proprio che questa vicenda prenderà una piega diversa.

Ma cosa dicono le anticipazioni a riguardo?

Un posto al sole, trame 24-28 luglio: Antonio in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 24 al 28 luglio, Antonio Nicotera (Eduardo Scafora) si recherà a Palazzo Palladini a casa di nonno Raffaele (Patrizio Rispo). Il piccolo, annoiato, deciderà di chiamare il piccolo Manuel, per avere un compagno di giochi.

Quest'ultimo però avrà la pessima idea di portare con sé la pistola sottratta allo zio, per mostrarla all'amico come un piccolo trofeo.

Le anticipazioni confermano che i due saranno in grave pericolo e rivelano anche che litigheranno, probabilmente proprio a causa dell'arma, ma non viene rivelato null'altro in merito al destino dei due bambini.

Un posto al sole: una nuova tragedia in arrivo?

In queste ore, sta girando una teoria inquietante in merito a questa vicenda. Il fatto che gli sceneggiatori abbiano indugiato molto sull'arma ha portato più di una persona a pensare che potrebbe accadere qualcosa di grave. Al momento si sa che nelle puntate in onda giovedì 27 e venerdì 28 luglio Antonio e Manuel si troveranno da soli ad armeggiare con una pistola, ma non è chiaro che cosa succederà dopo.

A distanza di un anno dall'attentato a Susanna e Viola riesce difficile immaginare che si possa ripetere una tragedia, stavolta con due bambini come protagonisti. Tuttavia è lecito pensare che verrà mostrato l'epilogo di questa storyline, resta solo da capire se uno degli adulti riuscirà a notare l'arma o se Manuel sparerà involontariamente ferendo se stesso o Antonio.