Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jana si troverà a fare i conti con la perfidia di Jimena, la quale si sarà spietata come non mai.

La donna farà sfruttare Jana presso l'abitazione dei suoi genitori, salvo poi scusarsi con la domestica e farle credere di essere amareggiata.

Questa volta Jana si renderà conto di essere soltanto vittima dell'abuso di potere da parte della compagna di Manuel.

Jimena vittima della perfidia di Jana: anticipazioni La Promessa prossime puntate

Le anticipazioni delle puntate de La Promessa destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5 rivelano che Jimena chiederà a Jana di trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione dei suoi genitori, dato che sono alla ricerca di un valido aiuto in casa per poter ospitare delle facoltose famiglie.

Jana si troverà costretta ad accettare la proposta della signora senza batter ciglio, ma ben presto si renderà conto che le cose non sono come le sono state descritte da Jimena.

Perché una volta arrivata presso l'abitazione dei genitori di Jimena, Jana verrà sfruttata nei campi: la donna sarà costretta a svolgere turni estenuanti di 12-14 ore al giorno, al punto da sentirsi male.

Manuel spiazzato per le condizioni di Jana: anticipazioni La Promessa

Quando tornerà al palazzo, dopo una intensa settimana di lavoro nei campi, Jana sarà stravolta e trasformata. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la donna sarà esile e fortemente deperita, e farà fatica a tenersi in piedi.

Jana sarà costretta a un ricovero immediato e verrà tenuta in cura all'interno del palazzo, dove i medici cercheranno di rianimarla per far sì che recuperi le forze.

Manuel, dopo aver appreso cosa è successo, sarà mortificato. Resterà senza parole e chiederà scusa a Jana per i soprusi che ha dovuto subire in quei giorni.

Jana scopre l'inganno di Jimena: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni rivelano che, successivamente, anche Jimena si presenterà a palazzo per porgere le sue scuse a Jana, dicendo di essere affranta dato che non aveva minimamente idea del lavoro nei campi che avrebbe dovuto svolgere.

Eppure Jana non crederà assolutamente alla versione dei fatti della donna e si renderà conto di essere vittima della sua perfidia.

Jana scoprirà di essere stata solo ingannata e volutamente umiliata dalla compagna di Manuel, che in questo modo ha voluto darle una lezione per impedirle di avvicinarsi nuovamente (in segreto) al suo uomo.