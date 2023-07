Le puntate di Terra amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 avranno come grande protagonista Fekeli che, suo malgrado, pagherà cara la buona intenzione di aiutare Zuleyha. Tutta Cukurova sarà in lutto anche se gli uomini che toglieranno la vita a Fekeli faranno credere che la causa della sua morte sia dovuta a un infarto. Zuleyha, nel frattempo, sarà ancora ignara del fatto che l'uomo del quale si è innamorata le sta mentendo sulla sia vera identità.

Di seguito le trame di ciò che accadrà.

Terra amara le nuove anticipazioni: trame e spoiler prossime puntate

Nei nuovi episodi di Terra Amara, che i telespettatori vedranno prossimamente su Canale 5, Zuleyha inizierà una storia d'amore con Mehmet, che le mentirà però sulla sua reale identità. L'uomo è ricercato dalla polizia ed è riuscito a trovare dei documenti falsi prima di stabilirsi a Cukurova.

Il suo comportamento insospettirà Fekeli, che comincerà a indagare sul suo conto. Dopo diverse informazioni verrà a sapere che l'uomo che si è presentato come Mehmet Kara a Çukurova non è chi dice di essere. Il suo vero nome è Hakan Gümüşoğlu ed è un criminale ricercato dalla polizia. Prima di poter avvisare Zuleyha, però, accadrà l'imprevedibile.

Fekeli muore in Terra amara

Fekeli non farà in tempo a mettere al corrente Zuleyha di quanto accaduto. Hakan continuerà a nascondere la sua vera identità mentre gli uomini di Abdülkadir prenderanno la decisione di uccidere Fekeli facendolo cadere in una trappola.

Fekeli verrà fermato con la sua auto in strada e gli uomini di Abdulkadir fingeranno di aver bisogno di aiuto.

Senza esitare Fekeli scenderà dalla vettura e verrà fatto fuori con un'iniezione di veleno, capace di simulare una morte per infarto. Chi lo troverà?

Anticipazioni di Terra amara: Gaffur e Rasit trovano l'auto di Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra amara, Gaffur e Rasit troveranno l'auto di Fekeli in mezzo alla strada. Preoccupati si avvicineranno al finestrino e vedranno Ali Rahmet con gli occhi chiusi.

In un primo momento penseranno che Fekeli si sia addormentato, ma si accorgeranno presto che la realtà è ben diversa: è morto.

La morte di Fekeli in Terra amara verrà attribuita a un infarto, anche se la realtà sarà ben diversa. Fikret e Zuleyha saranno distrutti dalla triste notizia e non potranno fare altro che partecipare alla cerimonia funebre, con tutta Cukurova in lutto. Chi e come si scoprirà la vera dinamica di ciò che è successo? Soprattutto Zuleyha verrà a sapere che Mehmet non è chi dice di essere? Questo e molto altro ancora nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5.