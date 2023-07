La soap opera My home my destiny, conosciuta in Turchia con il nome di Doğduğun Ev Kaderindir, è entrata subito nel vivo e promette grandi emozioni ai telespettatori di Canale 5. Nelle puntate in programmazione dal 24 al 26 luglio 2023, Faruk (Engin Hepileri) continuerà a non mollare la presa dopo essere stato scaricato dall'ex fidanzata Zeynep Göksu (Demet Özdemir) senza ricevere alcuna spiegazione. L' uomo convincerà la ragazza a partire con lui per Londra.

Spoiler My home my destiny del 24 luglio: Zeynep entra in crisi

Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 24 luglio la visita di Mehdi con la famiglia adottiva di Zeynep avrà un esito negativo.

In particolare Ekrem (Nail Kirmizigül), il padre, offenderà sia il genero che i suoi parenti.

Dopo quanto accaduto Zeynep si lascerà andare a un pianto disperato.

Trama del 25 luglio: Mehdi geloso di Zeynep e Faruk

Le anticipazioni su ciò che succederà nell’episodio di martedì 25 luglio svelano che Mehdi, dopo essere rimasto deluso dal comportamento dei genitori di Zeynep trascorrerà la notte in officina. La ragazza, invece, si renderà conto di aver commesso uno sbaglio a far credere al marito che Faruk sia il suo fratello adottivo. Mehdi dimostrerà di essere geloso di Zeynep dopo aver visto una foto della stessa con Faruk e si convincerà che la moglie abbia occhi soltanto per il suo ex.

Zeynep, dopo essere salita su un autobus, verrà raggiunta da Faruk, il quale le proporrà di trasferirsi a Londra con lui.

Episodio del 26 luglio: Zeynep concede il divorzio al marito, Mehdi viene arrestato

Nella puntata in onda mercoledì 26 luglio, Zeynep farà la conoscenza di Benal (İncinur Daşdemir), l’ex fidanzata di Mehdi. Sempre Zeynep rimarrà indifferente a una nuova provocazione di Mujgan (Zeynep Kumral), la sorella maggiore del marito. La discussione verrà interrotta da Zeliha (Nurşim Demir), la quale cercherà di convincere la nuora a fare pace con Mehdi e lo stesso farà Sakine (Zuhal Gencer).

Purtroppo sembrerà non esserci alcuna speranza per salvare il matrimonio dei due ragazzi. Mehdi tornerà a casa con i documenti per il divorzio e Zeynep acconsentirà ad annullare la sua unione, deludendo ancora una volta il marito. La ragazza si recherà in aeroporto da Faruk, mentre Mehdi verrà arrestato con l'accusa di sfruttamento minorile per aver fatto lavorare Kibrit (Helin Kandemir) e Yaldiz Ali (Emir Talha) nella sua officina.