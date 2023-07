Le anticipazioni di Terra Amara vedono protagonisti Mujgan e Fikret, che inizieranno a frequentarsi e innamorarsi dopo la morte di Yilmaz che scuoterà tutta la città.

I due, capendo di non avere altra scelta, decideranno di lasciare una volta per tutte Çukurova. Ciò accadrà dopo che Fikret avrà un forte litigio con lo zio e nello stesso tempo Mujgan ammetterà di non riuscire più a restare nella città che le ha provocato solo dolore.

Terra amara, anticipazioni: la scelta di Mujgan

Nelle nuove puntate di Terra amara Mujgan proverà a dare una svolta alla sua vita, proponendo a Fikret di andarsene insieme da Çukurova.

Il suo stato d'animo non sarà però dei migliori, visto che Fekeli non sarà affatto d'accordo con questa improvvisa decisione. Del resto la dottoressa sarà anche stanca di dipendere dal volere dei suoi famigliari.

Mujgan sa benissimo che Fikret non è in una posizione favorevole. Il giovane si trovava all'interno della villa quando Umit è caduta rovinosamente dalle scale e la colpa potrebbe ricadere su di lui, con la possibilità di finire in prigione.

Fikret, spaventato, non ha avuto il coraggio di soccorrere Umit, scappando a gambe levate dalla villa. Una scelta avventata che potrebbe costargli molto cara ed è proprio per questo che Mujgan crederà che l'unica soluzione sia quella di lasciare al più presto la città.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan volta le spalle alla sua famiglia

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fikret metterà Müjgan in una situazione parecchio scomoda. La dinna sceglierà di seguire il suo cuore e, fingendo di recarsi al lavoro, in realtà andrà alla villa per fare i bagagli e prendere il piccolo Kerem Ali di nascosto da Fekeli e Lütfiye.

Sentendosi in colpa nei confronti di Fekeli, Mujgan deciderà di scrivergli una lettera d'addio, mettendo nero su bianco le sue motivazioni. Tuttavia il tentativo di fuga non sarà facile perché sa che la famiglia si metterà sulle loro tracce.

L'addio di Mujgan in Terra amara

Mujgan e Fikret sceglieranno come destinazione prima Mersin, da lì saranno diretti in Francia e infine in Germania.

Un viaggio difficile e lungo anche dal punto di vista emotivo. Mujgan lascerà per sempre tutta la sua famiglia.

Nelle nuove puntate di Terra amara si scoprirà il destino della dottoressa, che non sarà così roseo come spera. Nel frattempo Fikret le starà vicino, donandole tutto l'amore che merita dopo le tante delusioni che ha patito.