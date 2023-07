Cambio programmazione per La promessa a partire dal prossimo settembre 2023. L'appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola che sta appassionando il pubblico di Canale 5, subirà delle modifiche dovute al ritorno in tv di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà ad occupare lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05 circa e, di conseguenza, finirà per sfrattare dal daytime pomeridiano le nuove puntate della soap opera iberica che però potrebbe anche lasciare la programmazione Mediaset.

Cambio programmazione La Promessa: ecco cosa succede a settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La Promessa comincerà da lunedì 11 settembre, giorno in cui è fissata la messa in onda della prima puntata di Uomini e donne.

Il dating show di Maria De Filippi, dopo la lunga e consueta pausa estiva, riprenderà in mano le redini del daytime pomeridiano con le nuove attesissime puntate.

La messa in onda, anche quest'anno, è confermata nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05, quello in cui negli anni passati, il programma ha ottenuto risultati d'ascolto importantissimi in daytime, toccando anche punte del 27% di share e quasi tre milioni di fedelissimi appassionati.

Uomini e donne al posto de La Promessa: cambio programmazione settembre 2023

Di conseguenza, dal prossimo settembre, il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 subirà un profondo cambiamento.

Con il ritorno di Uomini e donne e, a seguire, della striscia quotidiana di Amici 23 e Grande Fratello, si ridurrà lo spazio dedicato alle soap del pomeriggio.

Dopo l'abbuffata estiva, con ben 5 ore quotidiane di soap nel daytime feriale, si assisterà ad una drastica riduzione e bisognerà capire quale sarà il futuro de La Promessa in daytime.

Al momento, infatti, alle 13:40 e alle 14:10 è confermato il doppio appuntamento quotidiano con Beautiful e Terra Amara.

Per la soap spagnola, invece, non ci sono ancora notizie certe su quello che sarà il suo destino: potrebbe essere posticipata nella fascia oraria delle 16:50, prima di Pomeriggio 5 ma potrebbe anche essere messa in soffitta per un po' di tempo.

A rischio il futuro de La Promessa nella programmazione di settembre

Oltre a La Promessa, infatti, Mediaset dovrà trovare spazio anche per My home my destiny, l'altra soap turca che hanno lanciato questa estate in daytime.

Entrambe, quindi, sono alla ricerca di un'occupazione nel daytime feriale autunnale e solo una potrà essere trasmessa nello slot orario che farà da traino al nuovo Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

Quale delle due verrà "promossa" dai vertici della tv commerciale capitanata da Pier Silvio Berlusconi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.