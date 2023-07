Quali saranno le novità del cast di Uomini e donne 2023/2024? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riparte a settembre e, in queste settimane, gli autori stanno mettendo a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione.

Le sorprese non mancheranno e, anche quest'anno, ci sarà spazio per l'arrivo di un po' di new entry che andranno ad affiancarsi a quelli che ormai sono considerati i "volti storici" della trasmissione, come nel caso di Gemma Galgani. Si parla anche di un possibile ritorno di Pinuccia e di novità su Armando che potrebbe anche non esserci perché starebbe frequentando qualcuno fuori dal programma.

Novità sul cast di Uomini e donne 2023/2024: Armando in bilico, ecco perché

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni legate alle novità della prossima stagione di Uomini e donne, rivelano che tra i volti in bilico potrebbe esserci Armando Incarnato.

In questi giorni, infatti, il volto del trono over si è ritrovato a fare i conti con la segnalazione social di Amedeo Venza, il quale sostiene che Armando si starebbe frequentando con una donna fuori dal programma.

Tuttavia, in vista della prossima edizione, Venza ha dato per scontato il fatto che Armando sarà nuovamente presente in studio, pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

A questo punto, però, resta da capire come si evolverà la situazione: Armando rinuncerà al trono over per viversi la sua nuova storia d'amore lontano dai riflettori?

L'ex dama Pinuccia sarebbe pronta a tornare nel cast di Uomini e donne

Tra coloro che, invece, spererebbero di ritornare in studio a Uomini e donne, spicca il nome di Pinuccia, la dama di Vigevano protagonista delle passate edizioni.

Pinuccia, che da poco ha lanciato il suo primo singolo estivo, ha ammesso che le farebbe piacere poter cantare la sua "Hit" anche nel programma di Maria De Filippi.

L'ex dama del trono over non ha neppure escluso che le piacerebbe poter rimettersi in gioco nel parterre delle dame, così da poter avere una seconda chance dal punto di vista sentimentale e trovare così il suo principe azzurro.

Capitolo opinionisti della nuova edizione di U&D: nei giorni scorsi si era vociferato che, Pier Silvio Berlusconi, potesse mandare via dal cast Tina Cipollari, così da evitare la "deriva trash" che spesso e volentieri si è vista in trasmissione con i siparietti dell'opinionista.

Tina non rischia di essere cacciata via da Uomini e donne

A quanto pare, però, si tratterebbe di una notizia priva di qualsiasi tipo di fondamento: Tina non rischia affatto l'epurazione dal cast della prossima edizione del dating show Mediaset.

La Cipollari continuerà ad essere presente in studio e terrà banco, come sempre, con i suoi siparietti che animeranno sia le vicende dei protagonisti del trono classico che quelle del trono over.