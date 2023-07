Terra Amara prosegue la sua messa in onda su Canale 5 con le anticipazioni sulle puntate di giovedì 27 e venerdì 28 luglio ad annunciare che Demir scoprirà come Yilmaz sia a conoscenza della verità su Adnan.

Nel frattempo, Behice troverà un documento appartenente a Fikret ipotizzando come potersene servire.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha dirà a Demir che Yilmaz sa di essere il padre di Adnan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che a casa Yaman la tensione sarà tutt'altro che sfumata con l'arrivo di Demir. L'uomo sarà deciso a riconquistare la sua famiglia e porterà dei doni a Leyla, Adnan e Zuleyha, ma la donna non si mostrerà affatto felice.

Demir le dirà che non l'avrebbe mai lasciata partire con Yilmaz e con i suoi figli, ma sua moglie si sentirà più forte di un tempo. Senza nessuna paura, Zuleyha dirà così a Demir che Yilmaz sa di essere il padre di Adnan, spiazzando suo marito.

Yaman ci terrà a precisare che per lui non cambierà nulla, perché il padre di quel bambino è e resterà per sempre lui pur non avendogli dato biologicamente la vita. Zuleyha coglierà l'occasione per chiedere il divorzio a Demir: "Non ti amo dobbiamo divorziare", ma lui non avrà nessuna intenzione di ascoltarla.

Anticipazioni puntate di giovedì 27 e venerdì 28 luglio: Mujgan agguerrita contro Yilmaz

Nelle puntate di Terra amara in onda giovedì 27 e venerdì 28 luglio, Demir dirà dunque a Zuleyha di non voler assolutamente divorziare da lei.

"Io sono il tuo destino e devi accettarlo", dirà. Le cose non andranno meglio a casa Akkaya, con Mujgan che rifiuterà il divorzio da Yilmaz sfogandosi poi con la zia Behice. La dottoressa dirà alla donna che suo marito non ha dormito con lei, ma che non ha intenzione di cedere e lasciarlo andare tra le braccia di Zuleyha. Behice, tuttavia, sarà molto distratta perché la sua prima preoccupazione sarà quella di dimostrare che Fikret è un impostore.

La donna teme infatti che l'arrivo del presunto nipote di Fekeli possa compromettere l'eredità di Yilmaz e di sua nipote e farà di tutto per indagare su di lui.

Behice indagherà su Fikret e troverà quello che cercava

Le anticipazioni di Terra amara riferite alle puntate di giovedì 27 e venerdì 28 luglio rivelano inoltre che quando resterà sola al ranch, Behice si introdurrà nella stanza di Fikret.

La donna frugherà tra gli oggetti dell'uomo rinvenendo un passaporto a nome di Tashin Olmez con la foto di Fikret. "Questa è la tua fine", sussurrerà Behice soddisfatta, certa che con questa prova convincerà Fekeli di aver offerto la sua ospitalità a un impostore. Infine, Gaffur farà di tutto per mettere in cattiva luce Rasit alla villa.