Cambio programmazione per La Promessa a partire da settembre 2023. La messa in onda della soap opera subirà delle sostanziali modifiche dato che nella fascia pomeridiana delle 14:45 ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne.

Di conseguenza gli spettatori della soap potrebbero ritrovarsi a fare a meno dell'appuntamento quotidiano con la soap, che in questi mesi ha saputo conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5.

Torna Uomini e donne: cambio programmazione per La Promessa da settembre

Il cambio programmazione per La Promessa inizierà lunedì 11 settembre, quando nel daytime pomeridiano di Canale 5 ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, è confermata nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16, pronta a dar filo da torcere alla concorrenza Rai.

Di conseguenza Mediaset si troverà con una soap opera di grande successo che potrebbe non trovare spazio nella fascia del pomeriggio.

Oltre a Uomini e donne è confermata la messa in onda del daytime di Amici 23 e del Grande Fratello su Canale 5, mentre Pomeriggio 5 ripartirà nuovamente pochi minuti dopo le 17 con la conduzione di Myrta Merlino.

Mediaset potrebbe sospendere La Promessa dal palinsesto

I vertici Mediaset potrebbero decidere di sospendere la messa in onda de La Promessa dalla fascia del pomeriggio a partire dal prossimo settembre e metterla in soffitta.

La soap potrebbe ritornare in onda nel corso del 2024, probabilmente al termine di Terra amara su Canale 5 oppure nella tarda primavera, quando terminerà l'appuntamento con i daytime dei vari reality show previsti durante l'anno.

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione ufficiale de La Promessa nella prossima stagione tv, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena clamorosi.

Manuel e Jimena si sposano: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Spazio in primis alle vicende di Manuel e Jimena. Per i due arriverà il momento delle nozze, che spezzeranno per sempre il sogno d'amore di Jana.

In questo modo la domestica si troverà a dire addio per sempre al suo amato, dato che con le nozze non avranno più la possibilità di costruirsi un futuro insieme.

Jimena riuscirà nel suo intento e dopo aver manipolato Manuel, in seguito all'incidente aereo che gli farà perdere la memoria, farà in modo che l'uomo possa fidarsi solo di lei e dei suoi racconti, completamente distorti dalla realtà.