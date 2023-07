Belen Rodriguez è riapparsa sui social con un messaggio criptico che sembrerebbe essere una frecciatina nei riguardi di Stefano De Martino. La showgirl sudamericana ha condiviso una foto sul proprio account ufficiale Instagram nella quale è immortalata intenta a dipingere. A corredo del post, l'argentina ha scritto: "E io lo sapevo già...Tu sorridi sempre", aggiungendo un hashtag che non lascerebbe molti dubbi riguardo alla situazione, ossia #ilsestosensodelledonne.

Subito dopo questo post i suoi follower hanno cominciato a fornire ipotesi sul significato del messaggio: non manca chi parla di un tradimento da parte di De Martino.

Belen Rodriguez pubblica una foto sul quod

Belen Rodriguez, inoltre, è apparsa in un'altra foto su un quad nella quale si può leggere la targa del mezzo con scritto 'ex'. Anche in questo caso si sono scatenate le interpretazioni dei fan della showgirl per quello che sembrerebbe un messaggio subliminale nei riguardi di Stefano De Martino. Cosa sia accaduto realmente fra l'argentina e il ballerino, comunque, non è stato ancora comunicato ufficialmente: l'unica certezza riguarda il fatto che i due non compaiono assieme sui social da diverse settimane.

Il settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini, ha recentemente fotografato Belen Rodriguez insieme al lombardo Elio Lorenzoni dando vita a una serie di indiscrezioni, secondo cui l'ex conduttrice di Tu si que vales avrebbe intrapreso una nuova relazione.

Al momento comunque non ci sono certezze riguardo al rapporto fra i due: nell'istantanea infatti Belen ed Elio sono particolarmente complici, ma non vi sono tracce di effusioni romantiche o baci.

Stefano De Martino si limita a condividere foto con il figlio Santiago

Intanto Stefano De Martino in questi giorni condivide sul proprio account ufficiale Instagram foto in cui è in compagnia del figlio Santiago.

I paparazzi, inoltre, lo hanno di recente avvistato in Sardegna assieme a un suo amico.

Ma il Gossip circola anche per il conduttore e ballerino partenopeo: nelle settimane scorse, alla presentazione dei palinsesti Rai, De Martino era seduto vicino ad Alessia Marcuzzi e si erano sollevate voci secondo cui Belen Rodriguez fosse alquanto irritata. In passato erano infatti circolate ipotesi di flirt intercorso proprio fra Stefano ed Alessia, che non era mai però stato confermato da parte di nessuna fonte giornalistica.