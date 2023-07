Manca poco più di un mese alla messa in onda del Grande Fratello. La partenza è prevista per il prossimo 11 settembre con la nuova edizione che segnerà una svolta importante rispetto al passato per quanto riguarda i reality Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di depurare il programma da tutti gli elementi che possano essere considerati "trash", quindi comportamenti più 'puliti' e persone sconosciute che affiancheranno vip più conosciuti.

Tra i possibili partecipanti potrebbe esserci anche Francesco Muzzi, ex protagonista di Matrimonio a prima vista.

Grande Fratello: le indiscrezioni su Francesco Muzzi

Secondo alcune recenti indiscrezioni, uno degli ex protagonisti di Matrimonio A Prima Vista, Francesco Muzzi, potrebbe dunque far parte del cast del Reality Show Grande Fratello a partire da settembre.

Secondo le recenti voci di corridoio, Francesco è stato avvistato durante i provini per il programma. Nonostante abbia pubblicamente negato di aver partecipato, dichiarando di essere presente a Cinecittà solo per svolgere il proprio lavoro di tassista, alcune fonti anonime avrebbero confermato che l'uomo si è invece recato lì proprio per sottoporsi al provino del reality show.

Ha sposato la sua Martina

Per coloro che non sono informati, Francesco Muzzi aveva partecipato al reality show Matrimonio A Prima Vista trasmesso da Real Time, all'interno del quale aveva convolato a nozze con Martina Pedaletti.

La loro unione è parsa da subito fondata su solide fondamenta, dal matrimonio è anche nata una bambina.

La notizia riguardante la possibile partecipazione di Muzzi al Grande Fratello 8 è al momento solo un'indiscrezione e non è ancora confermata ufficialmente. Per avere certezze in merito, sarà necessario attendere fino a settembre, quando il reality show inizierà e verranno contestualmente rilasciate informazioni ufficiali riguardo al cast dei partecipanti.

Il GF avrà una nuova location

Nell'edizione di quest'anno del Grande Fratello, ci saranno delle interessanti novità a partire dallo studio e dalla location del reality show.

Contrariamente alla precedente edizione, le dirette del prime time, infatti, avverranno dagli studi Voxson situati in via di Tor Cervara, che si trovano a poca distanza da Cinecittà, la storica location utilizzata in passato per il Grande Fratello.

Lo spostamento potrebbe contribuire a creare un'atmosfera e un'ambientazione diverse rispetto alle edizioni precedenti, aggiungendo un tocco di novità e ulteriore curiosità a beneficio dei telespettatori.