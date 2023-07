Tantissime le novità che aspettano i telespettatori della soap opera La Promessa in onda su Canale 5. Nei nuovi episodi Jana verrà legata al letto da Maria, lasciando di stucco l'intera servitù. Nel frattempo, si verrà a sapere che padre Camilo si è stabilito alla villa solo per cercare la verità sui genitori di Manuel, che hanno combinato il matrimonio con Jimena per scampare alla rovina economica.

Ciò che desterà più preoccupazione sarà la notizia di un incidente aereo nel quale potrebbe essere coinvolto Manuel, creando il panico alla tenuta.

La Promessa: Manuel ha perso la vita in un incidente aereo?

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap La Promessa svelano che padre Camilo riuscirà a scoprire che i Luján sono rovinati e il matrimonio della loro figlia è una farsa. La situazione si farà sempre più ostica e Cruz sarà agitata giorno e notte, pensando a come non far trapelare la loro reale condizione economica. Nel frattempo, Jana non sopporterà più di vedere Manuel e Jimena insieme e così gli dichiarerà apertamente i suoi sentimenti. Di lì a poco, accadrà l'imprevedibile.

Jana deciderà di lasciare la villa ma non prima di aver messo in atto il suo piano per uccidere il barone visto che è riuscita a sapere che è implicato nella morte di sua madre.

Le sofferenze della dolce cameriera non finiscono qui.

Poco prima di lasciare per sempre la villa, arriverà una notizia allarmante: Manuel e il barone sono spariti nel nulla e Manuel potrebbe essere morto in un incidente aereo.

Maria spiazza Jana nelle nuove puntate La Promessa

Nei prossimi episodi della soap opera La Promessa Salvador dovrà per forza partire per il fronte, se non vuole essere giustiziato.

Maria ne soffrirà moltissimo, ma sarà destabilizzata quando scoprirà per puro caso il diario di Jana e leggerà che cosa ha scritto.

Ebbene, Maria verrà a sapere che Jana ha intenzione di uccidere il barone per poi lasciare la villa. A quel punto, opterà per una soluzione decisamente insolita.

Maria, consapevole che se Jana lasciasse con Manuel la villa dopo aver fatto fuori il barone sarebbe un disastro, penserà bene di sorprenderla alla spalle e di legarla al letto, in modo che possa tenerla sotto controllo.

Anticipazioni La Promessa: un incidente aereo e la scomparsa di Manuel

Mentre Jimena continua a struggersi per amore, Manuel e il barone sono spariti nel nulla e nessuno sa dove possano essere finiti. Mentre cresce la preoccupazione, Jana avrà la conferma dei suoi sospetti: Padre Camilo non è chi dice di essere e trova sempre più difficile giustificare la sua permanenza nel palazzo.

La mattina seguente, nella villa ci sarà tensione alle stelle poichè la guardia civile porterà una notizia molto preoccupante: c'è stato un incidente aereo nelle vicinanze di Puebla de Tera ovvero il luogo verso il quale Manuel aveva deciso di fare un giro con il suo aereo, nonostante le condizioni climatiche avverse... sarà la fine per lui?