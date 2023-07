Le anticipazioni tv delle nuove puntate La Promessa vedranno al centro dell'attenzione un interessante personaggio, Padre Camilo. Il religioso non è chi dice di essere e, nel corso dei nuovi episodi in onda su Canale 5, verrà a galla la sua reale identità. Chi è e come mai è così interessato alle dinamiche dei Lujan?

La Promessa prossime puntate: i misteri di Padre Camilo

Il religioso, alquanto misterioso, è arrivato alla tenuta con la scusa di fare una sosta lungo la strada ma, dopo un imprevisto, si è fermato a tempo indeterminato alla Promessa.

Le sue troppe domande insospettiranno la servitù e, in particolare, Jana e Pia. Diventerà chiaro che il prete voglia restare in pianta stabile alla villa, ma per quale motivo? Padre Camilo resterà con il permesso di Alonso e Cruz, beneficiando di vitto e di alloggio. I suoi comportamenti diventeranno sempre più sospetti, dato che non farà altro che girovagare per le stanze e fare domande sia agli abitanti del palazzo che alla servitù.

Padre Camilo tormenterà Pia nei nuovi episodi de La Promessa

Donna Pia non sembra avere pace alla tenuta e, dopo essere caduta nelle grinfie del barone, verrà pressata da Padre Camilo, che la tormenterà con consigli spirituali non richiesti e prove di devozione.

Pia non sarà l'unica a non sopportare più la presenza del prete. Tra la servitù ci sarà infatti un certo malcontento per l'atteggiamento di Camilo, che sta scroccando vitto e alloggio e, per giunta, continuando a indagare sulle vite e sul passato degli abitanti del palazzo.

I suoi principali argomenti di interesse saranno l'omicidio di Tomás, la situazione finanziaria disastrosa della famiglia, la gravidanza della signora Adarre, il vero legame che unisce Jana e Manuel e le stranezze del barone.

Jana e Pia capiranno che Camilo nasconde qualcosa e che con tutta probabilità non è chi dice di essere. Avranno ragione.

Anticipazioni La Promessa: Jana mette sotto scacco Padre Camilo

Con il passare delle puntate, sarà sempre più evidente che il religioso mente e che non è chi dice di essere. Alla villa arriverà una lettera a lui indirizzata, nella quale un misterioso mittente chiederà sue notizie e il motivo della lunga permanenza al palazzo: ''Abbiamo bisogno di prove e ne abbiamo bisogno ora".

Parole che faranno capire chiaramente che Camilo è alla Promessa con un obiettivo ben preciso. Jana lo sorprenderà mentre starà rispondendo alla lettera e gli chiederà spiegazioni, ma senza nessun risultato. Abile manipolatore, Padre Camilo fingerà di avere una delle sue solite vertigini per attirare l'attenzione su di lui e Jana sarà costretta a rimanere con tutti i suoi dubbi.