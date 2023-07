Sono passati alcuni mesi dalla fine della sua esperienza a Uomini & Donne, ma Alice Barisciani sembra avere ancora un po' il "dente avvelenato" per come è andata a finire. Intervistata dal blogger Pugnaloni il 20 luglio, l'ex corteggiatrice ha commentato con una punta di veleno i tanti addii che ci sono stati di recente tra i ragazzi del Trono Classico: di Federico e Carola, in particolare, la giovane ha detto che si aspettava questo epilogo perché secondo lei nessuno ci ha mai messo cuore.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Nel pomeriggio di giovedì 20 luglio, Libero Quotidiano ha pubblicato l'intervista che Alice Barisciani ha rilasciato al blogger Pugnaloni a pochi mesi dalla conclusione del suo percorso in tv.

Quando le è stato chiesto di commentare le tante coppie che si sono separate da metà maggio ad oggi (ovvero da quando il dating-show è finito all'inizio dell'estate), la ragazza ha risposto con sincerità e con un po' di sagacia: "Io sono schietta e senza filtri, quindi penso che siano scoppiate perché non c'era cuore. Sono state tutte scelte di business".

La protagonista del Trono Classico di U&D, dunque, ha lanciato una frecciatina a tutti quei "colleghi" che si sono detti addio poco dopo essersi fidanzati davanti alle telecamere: Luca Daffrè e Alessandra Somensi, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, ma soprattutto Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Il parere della protagonista di U&D

Il blogger Pugnaloni ha chiesto ad Alice un parere agli ultimi protagonisti di U&D che si sono detti addio in ordine cronologico, ovvero il tronista che anche lei ha frequentato in tv e la sua storica "rivale in amore".

Federico e Carola non sono più una coppia ma sono in buoni rapporti (questo è quello che ha raccontato Nicotera in una recente intervista), e in merito a questa rottura tra Federico e Carola, Alice ha dichiarato: "Me lo aspettavo, anche se un po' mi dispiace perché non auguro il male a nessuno".

L'ex corteggiatrice, dunque, è a conoscenza della fine della storia tra i "Nicotelli" (così i due sono stati ribattezzati dai fan ai tempi del lungo percorso di conoscenza davanti alle telecamere) e non ne è affatto stupita.

Visto come sono andate le cose, però, la giovane è contenta lo stesso e fa sapere di aver voltato pagina dopo un periodo vissuto tra delusione e sconforto per la mancata scelta.

Le parole sul futuro a U&D o altrove

Alice ha anche risposto ad una delle domande che tanti fan di U&D vorrebbero farle da mesi, ovvero da quando è andata in onda la scelta di Federico.

Accetterebbe oppure no di tornare in studio nell'inedito ruolo di tronista? La ragazza non ci ha pensato troppo e ha immediatamente detto: "Ora come ora, direi sì a tutto quello che mi viene proposto. Vorrei mettermi in gioco, quindi perché no?".

Barisciani, però, guarda al futuro in maniera ampia e fa sapere che le piacerebbe anche vestire i panni di single a Temptation Island e quelli di concorrente di un reality-show come il Grande Fratello Vip.

"Sarebbe un bel riscatto per me e poi tutto fa bagaglio", ha dichiarato l'ex corteggiatrice a Libero Quotidiano.

Attualmente, infine, Alice è ancora single e spera di poter trovare il vero amore, quello che pensava di aver trovato in Federico Nicotera negli oltre sei mesi che ha trascorso all'interno degli studi Elios, "litigandoselo" con Carola Carpanelli.