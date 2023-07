Nelle prossime puntate della soap La Promessa, in onda su Canale 5, Manuel preoccuperà per le sue condizioni di salute dopo essere stato ritrovato in condizioni pietose. Tutti si occuperanno di lui alla villa e Jimena escogiterà un piano per farlo innamorare di lui, così da celebrare il loro matrimonio combinato come se fosse realmente un atto d'amore.

Nel frattempo alla villa arriverà Funes per indagare sulla scomparsa del barone. La prima a essere interrogata sarà Teresa, l'ultima a vederlo vivo. La domestica apparirà nervosa, cosa che farà insospettire sia il sergente che Gregorio, il nuovo maggiordomo.

Cosa avrà in mente Jimena per far sì che Manuel si innamori di lei? E cosa scoprirà Funes? Di seguito le trame dettagliate su ciò che accadrà.

La Promessa, anticipazioni su Manuel e Jimena: un piano diabolico

Gli spoiler sui prossimi episodi della soap opera La Promessa rivelano che Jana rivedrà il sergente Funes, ma per un altro motivo: indagare sulla misteriosa scomparsa del barone, che ha allertato tutti gli abitanti del palazzo.

Tuttavia Jana sarà molto più preoccupata per le condizioni di salute di Manuel, ritrovato in pessime condizioni e salvo per miracolo.

Dopo qualche giorno di coma, il giovane si risveglierà, ma con una forte amnesia. Non sa chi sia e non ricorda nulla del suo passato.

Jimena, furba come una volpe, propone a Cruz di allearsi con lei per mettere in piedi un piano diabolico.

Entrambe gli faranno credere che fosse perdutamente innamorato di Jimena. Ovviamente ordineranno a tutta la servitù, Jana compresa, di non raccontare nulla del suo passato a Manuel, così da non confonderlo.

Gregorio incaricato di ritrovare la spilla scomparsa: prossime puntate La Promessa

Ovviamente convincere tutti a tacere sul reale passato di Manuel non sarà semplice. Jimena arriva appena in tempo per fermare Catalina, pronta a dire al giovane che è stata proprio Jana a trarlo in salvo il giorno dell'incidente.

Mentre Jimena e Cruz porteranno avanti le loro macchinazioni, Gregorio verrà incaricato di ritrovare la spilla smarrita dei Marchesi de Luján, ma non potrà immaginare che la reale responsabile sia Cruz, che l'ha impegnata per potersi pagare la sua fastosa festa di compleanno.

Alla villa si respirerà aria di mistero e questa non sarà l'unica indagine in corso.

Anticipazioni La Promessa: Jimena spietata, Funes sulla strada sbagliata

Continuando con le anticipazioni de La Promessa, Simona e Candela continueranno a indagare su padre Camilo, che non farà altro che mangiare e bere a scrocco, e a fare domande scomode a tutti: chi è davvero?

Jimena proseguirà imperterrita nel manipolare i ricordi di Manuel, impedendo nello stesso tempo che abbia qualsiasi contatto con Jana.

Intanto proseguiranno le indagini di Funes sulla scomparsa del barone. Le prossime a essere interrogate saranno Catalina, Martina e Curro. Nessuno di questi è responsabile di ciò che è successo e il sergente non saprà di essere sulla strada sbagliata.