Nella prossima puntata de La Promessa che andrà in onda venerdì 14 luglio su Canale 5, Cruz e Jimena cercheranno di portare avanti il loro piano per far cadere Manuel ai piedi della ragazza, Pia rivelerà di non aver abortito.

Anticipazioni La Promessa: Manuel scosso dall'annuncio di Cruz

L'annuncio di Cruz alla festa riguardante il fidanzamento tra Manuel e Jimena manderà su tutte le furie il ragazzo, ma anche Don Alonso non risulterà particolarmente felice per l'accaduto.

Principalmente tale notizia renderà triste Jana che dopo averla appresa deciderà di allontanarsi in maniera definitiva da Manuel.

Quest'ultimo cercherà però di indagare sul fidanzamento chiedendo lumi alla stessa Jimena, la ragazza apparirà scossa dall'annuncio.

Jimena però in realtà reciterà un copione, sarà infatti d'accordo con la marchesa per costringere il ragazzo a cadere ai suoi piedi. Manuel dal canto suo non rimarrà tranquillo e sfogherà tutta la sua rabbia nei confronti della madre.

Il fatto che Jana decida di allontanarsi costringerà Manuel a prendere una posizione netta e accuserà senza mezzi termini Cruz di averlo messo in difficoltà e di non aver tenuto conto della sua volontà.

Il marchese stesso non farà mancare alla moglie il suo disappunto soprattutto per i modi e i tempi in cui ha comunicato la notizia al giovane.

Anche Catalina tenterà di convincere suo padre e lo supplicherà di non avallare una decisione che renderebbe infelice suo fratello.

Cruz, però, nonostante tutti i vari tentativi sembrerà essere irremovibile e intimerà Manuel, nonostante il suo completo disaccordo, a prendersi le responsabilità che spettano all'erede della casata.

Jimena regge il gioco della marchesa

L'aviatore chiederà anche il supporto di Jimena sperando che abbia la sua stessa visione delle cose e che anch'essa si possa ribellare ad un matrimonio combinato contro la sua volontà.

La ragazza, stando al patto stipulato con la marchesa, rassicurerà il giovane asserendo di non essere affatto d'accordo con la decisione presa dai suoi genitori, continuando in maniera calcolata a mentire.

Le due donne decideranno di continuare nella loro farsa con l'obiettivo di aiutarsi a vicenda per raggiungere una finalità comune, in tutto ciò Manuel non sarà altro che una pedina nelle loro mani.

Candela continuerà ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti di Pia, anche se quest'ultima intenerita dalla situazione rivelerà di non aver affatto abortito e dirà quindi la verità sul suo stato attuale.

Nel frattempo Romulo farà una scoperta che lo destabilizzerà non poco: si accorgerà infatti che tra Mauro e Leonor c'è molto di più di una semplice amicizia.

Il maggiordomo a quel punto tenterà in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, i due avevano deciso di fuggire insieme e ora si troveranno ad affrontare questo ostacolo.