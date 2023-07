Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La promessa che racconta il contrastato amore fra la cameriera Jana e il padrone della tenuta Manuel. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 14 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla festa di compleanno di Cruz, sulla spesa sbagliata effettuata da Mauro, sulla gelosia di Jana per Manuel, sull'accordo fra Tadeo e Catalina, sulla freddezza di Sandela nei confronti di Pia, sull'incendio all'hangar e sull'annuncio del fidanzamento di Jimena e Manuel.

Jana gelosa di Manuel

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Alonso rimprovererà Curro per essersi comportato male nei confronti di Jana. Poco dopo, l'uomo si recherà da Catalina e cercherà di convincerla a partecipare alla festa di Cruz. Per festeggiare il suo compleanno, quest'ultima sceglierà un nuovo menù francese per l'evento. Mauro verrà incaricato di effettuare la spesa per la festa ma confonderà l'elenco dei cibi da comprare con quello del menù francese. Alla fine effettuerà una spesa sbagliata, mettendo in agitazione Simona e gli altri domestici. Nel corso delle pulizie nell'hangar, Jana troverà un orecchino di Jimena e farà una scenata di gelosia a Manuel. Più tardi, la giovane si lascerà travolgere nuovamente dai suoi sentimenti quando vedrà il giovane ballare con la ragazza nel corso di una loro lezione di valzer.

Pia si confida con Candela

Catalina inizierà a lamentarsi con Jimena sulla confusione creata dai preparativi per la festa e su quanto quest'ultima gravi enormemente sulla servitù. Curro consiglierà a Leonor di non fidarsi di Jana perché secondo lui la giovane nasconde qualcosa. Cruz rimprovererà Curro per aver maltrattato la cameriera, preoccupata per il buon nome della famiglia.

Pia si renderà conto che Candela la sta evitando e le chiederà spiegazioni. A quel punto, la domestica le confesserà di non volerle parlare a causa della sua decisione di abortire, visto che lei ha avuto due gravidanze sfortunate che non è riuscita a portare a termine. Sentito ciò, Pia confiderà a Candela di non aver abortito, chiedendole di preparare all'uncinetto dei vestiti per il bambino.

Scoppierà un incendio nell'hangar. Jana riuscirà ad evitare che il fuoco di divampi, salvando la situazione. In quell'occasione la giovane avrà modo di vedere che Curro ha sul petto la stessa macchia che aveva il suo fratellino. Il barone verrà a sapere che Jana ha salvato la vita al nipote e chiederà di vederla. La giovane accetterà di incontrarlo, provando emozioni contrastanti in sua presenza. Catalina deciderà di indossare un abito della defunta marchesa in occasione del compleanno di Cruz. Per sopperire alla spesa sbagliata effettuata da Mauro, Lope consiglierà a Simona di preparare un menù semplice, utilizzando i prodotti presenti in casa. In quell'occasione Simona rivelerà a tutti che Lope è la cuoca misteriosa.

Nel corso delle celebrazioni, Cruz annuncerà il fidanzamento di Jimena e Manuel che ribadirà di non volerla sposare. Dopo la festa, Simona andrà a cercare Lope per ringraziarlo, scoprendo che se n'è andato. Dopo aver saputo del fidanzamento di Manuel, Jana sarà molto delusa e arrabbiata con lui. Romulo inizierà ad avere dei sospetti su Leonor e Mauro dopo averli scoperti chiusi in una stanza.