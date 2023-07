Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 21 luglio 2023 tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni di Sermin a Demir, sul ricatto di quest'ultimo ai danni di Yilmaz, sulla dichiarazione falsa di Zuleyha Altun che scagionerà la rivale Mujgan dalle accuse di tentato omicidio, sui preparativi della fuga di quest'ultima con Yilmaz e sul desiderio di Fekeli di riavvicinarsi a Hunkar.

Demir ricatta Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Sermin origlierà di nascosto una conversazione fra Mujgan e Zuleyha Altun e la riferirà a Demir. Nonostante non riponga molto fiducia nella cugina, l'uomo chiederà al commissario di controllare chi sia il proprietario della pistola con cui è stata colpita Zuleyha. In questo modo, Demir verrà a sapere che l'arma è registrata a nome di Yilmaz. A quel punto, l'uomo si recherà a casa di Fekeli, affermando che a sparare a Zuleyha Altun è stata Mujgan. Lì, ricatterà Yilmaz chiedendogli di rinunciare all'acquisto delle quote dell'azienda di Hunkar, in cambio del suo silenzio. Yilmaz accetterà e firmerà una dichiarazione in cui ammette la colpevolezza di Mujgan, autorizzando Demir a denunciarla se lui non rispetterà i patti.

Quello che Demir non sa è che qualche ora prima Yilmaz si è procurato cinque passaporti falsi per fuggire in Germania insieme a Zuleyha e ai tre bambini. Nel frattempo, Mujgan mediterà di chiedere il divorzio per poi cambiare idea per paura di perdere la custodia di Kerem Ali.

Mujgan si confida con Behice

Il procuratore verrà a sapere che Mujgan ha sparato a Zuleyha e le manderà a chiamare per un confronto.

In quell'occasione Zuleyha dichiarerà di aver tentato il suicidio, scagionando la sua rivale. Più tardi, Demir si recherà con i gendarmi alla tenuta per riportare Zuleyha Altun e i bambini a casa ma alla fine le cose andranno peggio di come si aspettava. Dopo aver saputo che il figlio si è rifugiato da Sevda, Hunkar si lascerà confortare da Fekeli che vorrebbe recuperare il loro rapporto.

Mujgan confiderà a Behice di non fidarsi di Zuleyha. Più tardi, Hunkar avrà modo di sorprendere Yilmaz e Zuleyha insieme mentre pianificano di lasciare Cukurova. In quell'occasione, la donna gli assicurerà di non voler rivelare a nessuno il loro segreto per espiare i suoi sensi di colpa nei confronti della nuora.