Che cosa succede nelle nuove puntate della soap opera La Promessa, in onda su Canalre 5 nella settimana dal 31 luglio al 4 agosto 2023? Le anticipazioni raccontano che Maria suggerirà a Pia di coinvolgere Jana in un piano, non ancora rivelato dalle anticipazioni, ma la situazione si evolverà in maniera inaspettata.

Al centro delle trame ci sarà Eugenia, la sorella di Cruz, che avrà una crisi di nervi quando vedrà per la prima volta Jana. Intanto Salvador e Maria decideranno di fidanzarsi, anche se inconsapevoli del destino che li aspetta. Di seguito le trame dei nuovi episodi settimanali.

La Promessa anticipazioni della settimana 31 luglio - 4 agosto 2023: Jana scopre un segreto di Eugenia

Nelle prossime puntate della soap Curro viene rimproverato da Cruz, che è molto inquieta da quando alla villa si è stabilita sua sorella Eugenia. Il giovane, senza farlo apposta, ha rischiato di far cadere Eugenia, che già ha una condizione di salute molto delicata. Tuttavia, con il passare delle puntate, si scoprirà che il grande timore di Cruz è legato alla possibilità che la sorella sveli i segreti di famiglia che le coinvolgono.

Jana è molto interessata a Eugenia e sa che deve indagare per mettere insieme altri pezzi del suo passato complicato. Dopo alcune ricerche viene a sapere che ha avuto delle difficoltà a concepire.

Nel frattempo Padre Camilo continua ad aggirarsi tra le stanze della villa facendo domande indiscrete a tutti e si interessa a Manuel, desideroso di sapere tutto sul suo rapporto con Jimena. Salvador si avvicina invece sempre di più a Maria.

Teresa confessa di aver avuto una relazione con Mauro

Tempo di confessioni nelle nuove puntate della soap La Promessa e questa volta riguardano Teresa, che confessa di avere avuto una relazione con Mauro, dopo che Leonor l'ha accusato di conoscere troppi particolari che la riguardano.

Eugenia è preoccupata per la sorella e così cerca qualcuno che la aiuti e le stia vicino giorno e notte, in modo che non abbia altre crisi.

Manuel racconta una storia d'amore che fa sognare Jimena. In questa atmosfera romantica si forma una nuova coppia: Maria e Salvador si fidanzano.

Anticipazioni La Promessa 31 luglio - 4 agosto: Maria suggerisce a Pia di coinvolgere Jana in un piano

Negli episodi della soap opera La Promessa Maria suggerisce a Pia di coinvolgere Jana in un piano, di cosa si tratta? La situazione però evolve in maniera inaspettata, visto che la marchesa preferisce Maria al suo posto.

Nel frattempo Eugenia vede Jana e ha un forte attacco di nervi, facendo preoccupare tutti alla villa. La donna crede di aver visto un fantasma. Tra le due inizierà un rapporto molto speciale e negli episodi futuri proprio quando Eugenia rivelerà dei segreti a Jana. Cruz vorrebbe liberarsi della sorella in modo che non la rovini per sempre.