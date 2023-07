La soap opera di origini turche My home my destiny sta incuriosendo parecchi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset con diversi colpi di scena. Dagli spoiler sulle puntate che verranno trasmesse prossimamente, si evince che la protagonista assoluta Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) vivrà dei momenti difficili a causa del comportamento duro e violento dell’ex marito Medhi Karaca (Ibrahim Celikkol). Quest’ultimo finirà per rapire la fanciulla divisa tra la famiglia adottiva e quella d'origine, quando la vedrà felice al fianco del rivale in amore Baris Tunahan (Engin Öztürk).

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi concede il divorzio alla moglie Zeynep

Nei nuovi episodi della telenovela in programmazione nel pomeriggio di Canale 5 nelle prossime settimane, Mehdi comincerà a mostrare il suo vero volto alla moglie Zeynep dopo averla sposata per convenienza. Il meccanico si comporterà in maniera aggressiva e violenta nei confronti della fanciulla, soprattutto quando scoprirà che era fidanzata con Faruk (Engin Hepileri) prima di convolare a nozze con lui. Con il passare dei giorni Mehdi sarà possessivo con la propria amata, dato che arriverà addirittura a vietarle di lavorare in uno studio legale per realizzare il suo sogno di diventare un avvocato. Questa situazione porterà la fanciulla all’esasperazione, dato che rimarrà sconvolta dalla pericolosità dell’uomo che ha sposato frettolosamente.

In seguito Mehdi concederà il divorzio alla moglie, dopo aver capito di non avere alcuna possibilità di essere felice al suo fianco. Nonostante ciò il meccanico continuerà a essere molto geloso dell’ex moglie, infatti oltre a pedinarla per controllare ogni suo movimento le distruggerà l’automobile.

Mehdi viene arrestato, Zeynep ritira la denuncia contro l’ex marito

La durissima reazione del figlio di Zeliha (Nurşim Demir) non si farà attendere, quando Zeynep gli farà capire di essersi dimenticata del tutto di lui: in particolare al meccanico non passerà inosservata la vicinanza tra la fanciulla e Baris. In preda alla furia, Medhi sequestrerà Zeynep e la abbandonerà in un luogo segreto per vari giorni: per fortuna la ragazza riuscirà a tornare in libertà, mentre il suo ex marito finirà in prigione per il suo coinvolgimento in attività criminali.

L’aspirante avvocato, pur avendo sofferto a causa di Mehdi, si augurerà che lo stesso venga scarcerato al più presto possibile: per tale ragione ritirerà la denuncia contro l’ex marito, con la speranza che lo stesso non le dia più filo da torcere.