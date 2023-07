Da non perdere le prossime puntate della soap opera La Promessa in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Jana sarà intenzionata a uccidere il barone dopo aver scoperto da Eugenia che è stato il responsabile della morte di sua madre. Con il proseguire degli episodi emergerà un inaspettato retroscena: Jana, Maria, Pía e Teresa sono complici nell'assassinio del barone e dovranno stare attente a non tradirsi una volta che il sergente Funes arriverà alla villa per indagare.

Tutto inizierà quando Jana ruberà un'arma per mettere fine alla vita del barone, cosa che però non succederà visto che Maria la legherà al letto per non farle commettere una follia.

Tuttavia le cose evolveranno in maniera totalmente inaspettata. Di seguito tutto quello che accadrà nella lunga notte della morte del barone.

La Promessa nuove puntate: Pía uccide il barone

Come muore il barone nella soap La Promessa? Tutto inizierà quando il barone continuerà a far sentire speciale Teresa, ingenua e alla ricerca di attenzioni. Una sera il nobiluomo le chiederà di servirgli del tè nella sua biblioteca. Per la cameriera sarà una dimostrazione del suo interesse, non avendo ascoltato gli avvertimenti di Pía nei giorni precedenti.

Teresa, una volta rimasta sola con il barone in biblioteca, si accorgerà di che pasta è fatto, ma ecco che Pía, allertata da Candela, arriverà appena in tempo e sorprenderà il barone colpendolo più volte alla testa con una statuetta.

Jana, Maria, Teresa e Pía nascondono il barone nella villa

Dopo l'aggressione di Pía, il barone morirà sul colpo e la donna, spaventata, vedrà arrivare Jana e María, preoccupate per il gran rumore. Davanti alla scena del delitto, insieme a Teresa e Pía, le quattro avvolgeranno il corpo di don Juan in un tappeto, trasportandolo in un primo momento negli alloggi di servizio.

Come si sbarazzeranno di lui? L'idea sarà questa: fare in modo che tutti credano che Juan abbia avuto un incidente stradale. Come raccontano le anticipazioni de La Promessa, le domestiche metteranno il Barone nella sua auto, guidando fino a un precipizio.

Qui faranno cadere l'auto nel burrone e torneranno poi alla villa a piedi, sperando di non essere scoperte.

I segreti di Jana e Pía nelle nuove puntate La Promessa

Jana e Pía torneranno alla villa, complici di un delitto. La notte sarà ancora lunga ed entrambe capiranno che è arrivato il momento di confidarsi i reciproci segreti. Pía confesserà a Jana di aver ucciso il barone con una statuetta mentre era in biblioteca, ma non solo. La governante dirà a Jana che era incinta del barone dopo aver subito le sue angherie.

A quel punto Jana confesserà che il barone è stato colui che ha causato la morte di sua madre e che è giunta alla villa per vendicarsi. La mattina seguente, Jana, Pía, Maria e Teresa si prometteranno a vicenda di non parlare dell'accaduto e di mantenere in nervi saldi una volta che verrà ritrovata l'auto con il barone al suo interno.