La soap opera La Promessa in onda su Canale 5 è amatissima dal pubblico e potrebbe continuare la sua messa in onda anche dopo l'estate. Che cosa succederà nelle prossime puntate?

Le anticipazioni raccontano che Jana scoprirà che la sorella di Cruz è la mamma di Curro e questa non sarà l'unica notizia che le farà mancare il fiato. Alla villa gli equilibri cambieranno in modo esponenziale e Cruz penserà a una soluzione drastica per non finire in prigione a vita.

Di seguito, quello che accadrà nelle nuovissime puntate della soap opera che tanto piace al pubblici Mediaset.

Anticipazioni La Promessa, nuove puntate: i segreti di Cruz

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap La Promessa svelano che Cruz e il Barone sono legati al rapimento di Curro e a scoprirlo sarà proprio Jana, dopo una lunga chiacchierata con Eugenia, la madre di suo fratello.

Jana dovrà poi fare i conti con la scelta di Manuel, che accetterà di sposare Jimena per salvare la sua famiglia dalla rovina finanziaria. La dolce cameriera si sentirà sprofondare nel dolore, perdendo il ragazzo che ama e che vorrebbe al suo fianco per il resto della vita.

A proposito di storie d'amore dolose, vedremo Leonor scoprire che Mauro e Teresa sono sposati e cadere in una profonda depressione. La fanciulla prenderà una drastica decisione, non vedendo altre soluzioni per porre fine al suo intenso e insopportabile dolore.

La Promessa nuove puntate: Manuel spezzerà il cuore a Jana

Anche se contro la sua volontà, Manuel sarà costretto a sposare la ricca Jimena. A fargli aprire gli occhi sarà Alonso, che lo metterà davanti alle sue responsabilità. Cruz sarà ovviamente pronta a fare di tutto per spingerlo tra le braccia di Jimena e così gli suggerirà di farle un regalo molto prezioso.

Il giovane commuoverà la sua promessa sposa donandole un sonaglio d'argento di quando era piccolo, un regalo che farà breccia nel suo cuore. A quel punto, non resterà che organizzare una cena per ufficializzare la proposta di matrimonio.

La povera Jana soffrirà moltissimo, sapendo che a breve perderà il ragazzo che ama. Ma non sarà l'unica sua scoperta spiacevole.

Come svelano le anticipazioni, Eugenia avrà le allucinazioni ricordando il passato tormentato della sua famiglia e i segreti che nasconde. Tuttavia, sarà proprio nel delirio che arriverà la verità su Curro e non solo.

La Promessa, spoiler: Cruz vorrà eliminare sua sorella Eugenia

Ebbene, Eugenia rivelerà a Jana che Cruz e il Barone non solo sono implicati nella morte di sua mamma Dolores, ma anche nel rapimento di Curro. La nobildonna capirà che sua sorella sta ricordando ogni cosa e così penserà a una soluzione drastica: eliminarla per farla tacere per sempre.

Che cosa accadrà dunque nelle prossime puntate? Cruz ucciderà la sorella Eugenia per non finire in prigione? Sono tantissime le sorprese che aspettano i telespettatori de La Promessa su Canale 5.