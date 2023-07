La Promessa continua su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che Juan de Linaja sarà di nuovo protagonista. Nelle puntate di lunedì 24 e martedì 25 luglio, Teresa sarà colpita dalla gentilezza del barone e si aprirà con lui, raccontandogli le sue pene d'amore. Nel frattempo, Jimena inviterà Manuel a pranzo, ma dopo il suo rifiuto andrà a raccontare tutto a Cruz. Leonor, invece, proporrà a Cruz di ospitare Eugenia alla tenuta in modo da permettere a Curro di restare.

Anticipazioni La Promessa: il barone ascolterà lo sfogo di Teresa

Le anticipazioni de La Promessa di lunedì 24 e martedì 25 luglio raccontano che Teresa sarà molto colpita dalla gentilezza e dalla disponibilità del barone de Linaja.

La ragazza confiderà a lui le sue pene d'amore, raccontandogli di provare dei forti sentimenti non corrisposti per qualcuno. Teresa non avrà la minima idea della pericolosità di quell'uomo che nei suoi confronti nutrirà un interesse sempre maggiore. Nel frattempo, Mauro deluderà profondamente Leonor, provando a farle capire che una loro fuga insieme rovinerebbe le vite di entrambi. L'uomo sarà molto duro con la sua amata, spiegandole che non potrebbero avere nessun futuro sposandosi.

Anticipazioni puntate di lunedì 24 e martedì 25 luglio: Jimena e Cruz sempre più complici

La puntata de La Promessa di lunedì 24 e martedì 25 luglio vedrà tra i protagonisti anche Manuel e Jana. Jimena proverà ad invitare il marchesino a pranzo, ma lui rifiuterà dicendole di essere molto impegnato con il suo aereo.

La ragazza ci resterà molto male e andrà subito a parlare con Cruz del suo stato d'animo. Jimena non si arrenderà e proporrà a Manuel di aiutarlo nelle riparazioni dell'aereo: questa sarà un'occasione per stargli vicino. Jana sarà preoccupata dalla loro complicità vedendoli insieme. Leonor soffrirà per le parole di Mauro e si confiderà con Manuel senza dirgli il nome dell'uomo che ama.

Questa conversazione servirà al marchesino che farà chiarezza e si deciderà a fare una dichiarazione d'amore a Jana.

Leonor proporrà a Cruz di ospitare Eugenia alla tenuta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana tenterà di avvicinarsi a Curro, ma lui la tratterà di nuovo male. Leonor, invece, parlerà con Cruz di Eugenia e le proporrà di ospitare la madre di Curro alla tenuta.

In questo modo, il giovane potrebbe restare a La Promessa come desiderava. Tra Maria e Jana, invece, ci sarà un chiarimento e le due torneranno ad essere le amiche di sempre. Il lavoro di Lope in cucina sarà sempre più a rischio e Candela confiderà a Simona di essere molto preoccupata a riguardo. La donna avrà tutti i motivi per essere in apprensione, perché Pia rivelerà a Romulo che Petra ha intenzione di svelare il segreto del giovane cuoco a Cruz. In difesa di Lope interverrà Catalina che imporrà a Petra di non dire ai marchesi che Lope sta aiutando Simona in cucina.