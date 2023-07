La soap opera La Promessa ambientata nel 1913 in provincia di Cordoba, in Spagna, prosegue il suo appuntamento su Canale 5 con intrighi e sorprese. Il finale della prima stagione lascerà con il fiato sospeso i telespettatori italiani. La vita della governante Pia Adarre (María Castro) sarà messa in serio pericolo a causa di un avvelenamento.

Manuel Luján (Arturo Sancho) invece riserverà un trattamento freddo alla giovane domestica Jana Exposito (Ana Garcés), dopo essere diventato il burattino della moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada).

Trame spagnole, La promessa: Pia ha dei malesseri dopo la morte del barone Juan

Le anticipazioni sugli episodi conclusivi della prima stagione, segnalano che Pia a seguito della tragica morte del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) avrà diversi malesseri. La governante si farà visitare da un medico e riceverà un responso sconvolgente, poiché apprenderà che qualcuno sta tentando di ucciderla avvelenandola.

Pia potrà contare sulla protezione di Jana e delle altre amiche, dopo aver fatto l’amara scoperta: soprattutto la donna temerà che qualcuno stia cercando di vendicare l’omicidio del barone. La domestica Petra Arcos (Marga Martínez) non la prenderà affatto bene, quando sarà accusata di essere la responsabile dell’avvelenamento di Pia.

Manuel viene ingannato da Jimena, Jana si rassegna

Nel contempo Manuel sarà vittima dell’inganno della moglie Jimena, dopo essere sopravvissuto a un incidente aereo: il marchese convolerà a nozze con la donna, poiché gli farà credere che erano fidanzati prima che lui perdesse la memoria. A seguito del lieto evento, Manuel assumerà un atteggiamento duro nei confronti di Jana, colei di cui era innamorato perdutamente, dicendole di essere soltanto una domestica in un loro ultimo incontro.

La giovane fanciulla non potrà che rimanere delusa quando Manuel la umilierà, il quale sarà manovrato dalla moglie a sua insaputa. Ben presto il figlio minore del marchese Alonso Luján (Manuel Regueiro) rivolgerà le dovute scuse a Jana, non appena si renderà conto di aver esagerato. A questo punto Jana si rassegnerà, e capirà che tra lei e Manuel non sarebbe mai potuto esserci un futuro: la fanciulla infatti farà presente al marchese di aver capito benissimo che la loro posizione nel palazzo non è uguale.

In seguito Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores) per imparare a leggere si rivolgeranno a Gregorio (Bruno Lastra). Catalina (Carmen Asecas) invece potrà occuparsi della gestione della tenuta, e non avrà altra scelta oltre a quella di chiedere aiuto alla cugina Martina (Amparo Piñero) per non trascurare nulla.