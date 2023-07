Terra amara prosegue con le vicende dei protagonisti di Cukurova. Presto a scuotere la famiglia Fekeli sarà la morte improvvisa di Mujgan. La donna saluterà Ali Rahmet e gli affiderà il piccolo Kerem Ali per qualche giorno e partirà per Istanbul. Nel frattempo Fikret correrà in aeroporto per fermarla e chiederle di sposarlo, ma sarà troppo tardi. Più tardi si apprenderà che l'aereo su cui viaggiava la donna è precipitato, lasciando nella disperazione la sua famiglia. Fikret si sentirà terribilmente in colpa e per Fekeli sarà l'ennesima perdita dopo l'addio a Hunkar e Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan e Fikret si innamorano, ma non riescono a viversi appieno

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto ci saranno grandi cambiamenti per i protagonisti. Mujgan e Fikret si innamoreranno, ma la loro storia sarà tutt'altro che serena, visto che l'uomo sarà concentrato sulla sua vendetta contro Demir. Mujgan, pur amando Fikret, non lo appoggerà nei suoi piani e gli chiederà più volte di mettere da parte l'odio se vuole restare con lei. L'uomo non accetterà e questo segnerà la fine della loro tormentata relazione. Dopo aver parlato con Ali Rahmet, Mujgan deciderà di ricominciare una nuova vita a Istanbul con il suo bambino, dicendo per sempre addio a Fikret.

La dottoressa saluterà in lacrime Fekeli al quale affiderà suo figlio per il tempo necessario a trovare una sistemazione e prenderà l'aereo.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret deciso a sposare Mujgan, ma non farà in tempo

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori Mujgan e Fikret. Quest'ultimo si pentirà di aver scelto la vendetta e deciderà di chiedere la mano della dottoressa, disposto a lasciare Cukurova con lei.

Al suo ritorno al ranch Fikret confiderà a Fekeli le sue intenzioni per il futuro con Mujgan e renderà tutti felici. Mentre la famiglia sarà riunita in attesa che la dottoressa torni a prendere suo figlio, arriverà una terribile notizia. Dalla radio si apprenderà che l'aereo su cui viaggiava Mujgan è precipitato.

Fikret e Fekeli disperati per la grave perdita

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret e Fekeli saranno distrutti dalla notizia della morte di Mujgan. Ali Rahmet sentirà di aver perso una figlia e sarà disperato per Kerem Ali, così piccolo e già orfano di entrambi genitori. Fikret si sentirà in colpa per la morte della sua amata e per non averle dimostrato che lei era la cosa più importante. Ali Rahmet proverà a calmare il nipote, ma non sarà facile. Fikret non riuscirà più a pensare al suo futuro senza Mujgan. "Sono stato un imbecille", dirà tra le lacrime.