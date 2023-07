Le prossime puntate di Un Posto al sole avranno come protagonisti personaggi come Nunzio, Eugenio, Viola e la diabolica Lara. Precisamente, nelle puntate di Upas che andranno in onda dal 10 al 14 luglio verrà analizzato ulteriormente il rapporto tra lo chef del Caffé Vulcano e Rossella. Nunzio nutrirà infatti sentimenti contrastanti per la figlia di Silvia e questo lo porterà a scaricare le sue frustrazioni nei confronti del povero Samuel. La relazione tra Eugenio e Viola sembrerà, invece, sempre più in bilico. Silvana, nel frattempo, nutrirà dei sospetti che rischieranno di mandare in fumo i piani di Lara.

Tornando alla situazione di Rossella, la giovane specializzanda sarà protagonista di alcuni errori di distrazione sul posto di lavoro che potrebbero compromettere ulteriormente il rapporto professionale con il suo primario Luca De Santis.

Upas: momenti imbarazzanti tra Rossella e Nunzio

Sia Rossella che Nunzio saranno protagonisti di momenti imbarazzanti e saranno tormentati da sentimenti contrastanti. A causa di ciò, Nunzio finirà per sfogare la sua frustrazione sull'amico Samuel, mentre Rossella lotterà con la sua concentrazione sul lavoro, scontrandosi con il primario Luca. Nel frattempo, a casa di Roberto Ferri emergeranno delle situazioni che potrebbero svelare le bugie di Martinelli. I comportamenti eccessivamente affettuosi di Ida nei confronti di Tommaso e i ricordi di Silvana riguardo alle ragioni per cui Lara l'aveva licenziata rischieranno di portare alla luce la verità sulla reale identità del piccolo Tommaso e sulla sua vera madre.

Roberto, dopo aver ricevuto gli ultimi aggiornamenti da Serena, chiederà spiegazioni a Lara riguardo al comportamento di Ida. Marina, intanto, discuterà con Silvana delle circostanze che hanno portato al suo licenziamento.

Viola si confida con Raffaele

Filippo e Serena decideranno di invitare Eugenio e Viola a pranzo per discutere delle prossime vacanze estive.

Tuttavia, l'atteggiamento di Viola creerà tensioni durante il pranzo e finirà per confidarsi con Raffaele, ammettendo per la prima volta che la sua relazione con il marito sia diventata una semplice routine. Un imprevisto episodio di ubriachezza da parte di Eugenio farà sì che Viola riconosca il proprio dolore e la silenziosa crisi in cui la loro relazione è precipitata.

Nonno Renato in difficoltà

Jimmy presenterà una richiesta insolita al nonno Renato, mettendolo in difficoltà. Ci vorrà l'intervento di Giulia per risolvere la situazione in modo positivo. Nel frattempo, la stessa Gulia prenderà la decisione di proporre a Luca di trasferirsi temporaneamente alla terrazza, e il primario accetterà la proposta avvisando anche Michele. Speranza sarà entusiasta di partire in vacanza con Samuel, ma al ragazzo verrà offerta un'opportunità molto interessante da Micaela, che potrebbe aiutarlo a realizzare il suo sogno.