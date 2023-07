La soap opera La Promessa ambientata in Spagna nel 1913, continua a essere ricca di intrighi e drammi. Le anticipazioni sui prossimi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che la giovane domestica Jana Expósito riuscirà a fare chiarezza sulla morte di sua madre Dolores (Anai Gonzalez) avvenuta quindici anni fa. In particolare la fanciulla apprenderà che a uccidere la donna è stato il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez).

Il suo fratello minore Curro De La Mata Ezquerdo (Xavi Lock), invece si dispererà quando sua zia Cruz (Eva Martín) farà ritornare la sorella malata Eugenia (Alicia Moruno) al sanatorio.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Eugenia scambia Jana per la defunta Dolores

Nelle nuove puntate della telenovela, Jana oltre a scoprire perché sua madre Dolores è stata assassinata, apprenderà la ragione del rapimento del suo fratellino Curro. La fanciulla si servirà della complicità di Maria Fernandez (Sara Molina) per poter arrivare alla verità.

Per cominciare Jana dimezzerà i medicinali di Eugenia, la quale dopo aver ripreso a parlare la scambierà per la defunta madre Dolores. A questo punto grazie una conversazione che avrà con la sorella malata di Cruz, la fanciulla verrà a conoscenza che a consegnare alla stessa il piccolo Curro è stato il barone Juan costringendola a farsi carico di un bambino che non è mai stato figlio suo.

Cruz fa tornare sua sorella al sanatorio, Curro disperato per non aver salutato la madre

La protagonista assoluta capirà quindi anche che c’è il coinvolgimento del ricco uomo senza scrupoli Juan con l’omicidio della sua compianta madre. Successivamente Eugenia dirà alla sorella Cruz di aver chiesto perdono a Dolores per averla fatta soffrire in passato.

La marchesa dopo essersi sfogata con il barone, gli dirà di voler far ricoverare sua sorella di nuovo al sanatorio per impedirle di svelare i loro segreti: la donna costretta da tempo su una sedia a rotelle a causa della sua malattia, verrà trasferita all’alba senza salutare nessun familiare. Il gesto di Cruz getterà nello sconforto totale il nipote Curro, dato che si infurierà con la zia per non avergli consentito di dare un bacio alla sua mamma.

Sempre dagli spoiler spagnoli, si evince che a invitare al ragazzo a smettere di piangere ci penserà suo nonno Juan, scatenando la dura reazione di Jana: quest’ultima prenderà le difese del fratello, facendo presente al barone che anche gli uomini sono liberi di esternare i propri sentimenti. Juan risponderà alle parole della ragazza con una minaccia, dicendole che presto andrà incontro a delle conseguenze amare.