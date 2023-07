Un posto al sole andrà in pausa dal 12 al 27 agosto, per poi ripartire lunedì 28 con i nuovissimi episodi su Rai 3. C'è grande attesa per questo finale di stagione e le attenzioni sembrano rivolte tutte verso la storyline del piccolo Tommy, anche se pure le trame di altri personaggi potrebbero riservare alcune sorprese. In merito alle vicende del piccolo Ferri, c'è un possibile sviluppo che ha anticipato l'attrice Nina Soldano, attraverso i suoi profili social. A quanto pare Marina, infatti, andrà a trovare un personaggio in carcere, ma chi potrebbe mai essere?

A seguire verrà analizzato questo rumor, assieme alle anticipazioni ufficiali per provare a capire cosa aspetta gli spettatori in queste ultime puntate stagionali.

Nina Soldano svela una pagina del copione

Da poche ore, Nina Soldano ha postato nelle sue stories una pagina del copione, relativo alle puntate dalla 6279 alla 6800. Basta fare un rapido calcolo per capire che si tratta di un balzo in avanti di almeno due mesi rispetto agli episodi attualmente in onda.

Nel foglio si leggono, banalmente, alcuni dati di produzione ma tra le righe è spuntato fuori un dettaglio particolare. A quanto pare infatti ci saranno alcune scene ambientate in un parlatorio del carcere. Uno dei protagonisti verrà quindi arrestato, ma non è chiaro chi.

Un posto al sole: Lara potrebbe finire in carcere

Il pensiero, ovviamente, va subito a Lara (Chiara Conti) del resto i fan reclamano da mesi che la donna paghi per tutti i suoi crimini, tuttavia non c'è nessun indizio a sostegno di questa ipotesi. Tale sequenza potrebbe infatti riguardare anche qualcun altro, che però sarà legato per qualche motivo a Marina.

In attesa di capire chi possa essere questo misterioso personaggio, presente nel parlatori del carcere è giusto approfondire quello che dicono le anticipazioni ufficiali dei prossimi episodi.

Un posto al sole, nuove puntate agosto: Marina si vendicherà durante il battesimo?

Ida (Marta Anna Borucinska) noterà lo strano comportamento di Marina ed avviserà subito Lara.

Non è chiaro se l'imprenditrice riuscirà o meno ad impossessarsi di un oggetto di Tommaso, ma c'è la conferma che Martinelli si metterà in allarme.

A questo punto partirà un vero e proprio scontro che vedrà le due donne contrapposte e che, secondo alcune teorie, potrebbe terminare il giorno del battesimo di Tommy. Marina potrebbe infatti di decidere di rovinare quel giorno, così come Lara aveva rovinato il suo matrimonio.

Se davvero la signora Giordano riuscirà a presentarsi alla festa con il referto del dna, resta solo da capire quale sarà il risultato e questo dipenderà esclusivamente dalle eventuali contromosse di Lara.