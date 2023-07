Maria De Filippi debutta come attrice nella prossima stagione televisiva. La conduttrice regina indiscussa degli ascolti di Canale 5 continua a stupire e quest'anno debutterà anche al fianco di Carlo Verdone in un nuovo impegno professionale che sarà trasmesso poi su Paramount +.

Un debutto che si preannuncia già attesissimo dai fan e sostenitori della conduttrice di Uomini e donne e C'è posta per te, pronta a vederla in questa nuova veste.

Il debutto di Maria De Filippi nella recitazione: sarà al fianco di Carlo Verdone

Nel dettaglio, ad annunciare il debutto di Maria De Filippi nel mondo della recitazione è stato Carlo Verdone.

L'attore ha confermato che, il volto di punta delle trasmissioni Mediaset, sarà presente nel cast della seconda stagione di "Vita da Carlo", la serie televisiva che andrà in onda sulla piattaforma Paramount +.

"Maria De Filippi vi sorprenderà anche come attrice", ha dichiarato l'attore e regista che, per il momento, non si è sbilanciato più di tanto su quello che vedremo in questa seconda stagione della serie tv.

"Ha accettato subito", ha aggiunto ancora Verdone confermando di fatto che la conduttrice si sarebbe gettata subito a capofitto in questa nuova avventura professionale.

Sul set di 'Vita da Carlo 2', Maria De Filippi ritroverà anche Sangiovanni

Sul set di Vita da Carlo 2, Maria De Filippi avrà modo di ritrovare anche un suo ex "allievo", ben noto al pubblico di Amici.

Trattasi del cantante Sangiovanni, anche lui presente nel cast della serie televisiva così come è stato annunciato già il nome di Claudia Gerini, in passato già partner artistica di Carlo Verdone in diversi film.

Insomma, una nuova stagione che si preannuncia ancora una volta densa di appuntamenti per Maria De Filippi: non solo il debutto come attrice ma anche il ritorno alla guida delle sue amatissime trasmissioni che popolano daytime e prime time di Canale 5.

La nuova stagione tv di Maria De Filippi: da Uomini e donne a Tu si que vales

Tra queste spicca Uomini e donne, il talk show dei sentimenti che da metà settembre riprenderà la consueta programmazione nella fascia del pomeriggio come sempre dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Spazio anche al ritorno di Amici, il talent show giunto ormai alla sua ventitreesima edizione di programmazione su Canale 5.

In prime time, invece, ci sarà spazio per la nuova edizione di Tu si que vales, lo show del sabato sera autunnale che quest'anno prevede l'ingresso in giuria di Luciana Littizzetto e l'uscita di scena dal cast di Belen Rodriguez, la quale non dovrebbe essere sostituita con una nuova conduttrice.

A gennaio, invece, spazio alle nuove storie di C'è posta per te, il people show ideato dalla De Filippi, campione di ascolti del prime time invernale Mediaset.